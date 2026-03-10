  • Спортс
  • Дьяков о Соболеве: «Не зря многие отмечают, что он не соответствует уровню «Зенита». Его покупали за большие деньги и ждут не пять голов, а гораздо больше»
10

Дьяков о Соболеве: «Не зря многие отмечают, что он не соответствует уровню «Зенита». Его покупали за большие деньги и ждут не пять голов, а гораздо больше»

Дьяков о Соболеве: не зря отмечают, что он не соответствует уровню «Зенита».

Экс-тренер «БроукБойз», бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

– Соболев забил в двух последних встречах. Он заявил, что мало забивал, потому что почти не играет. Согласны с ним?

– Нет. Он не выходил на поле, потому что есть люди сильнее него. Да, у футболистов бывают взлеты и падения, спады. Сейчас Александр набрал форму, забил в двух последних встречах. А до этого, даже когда выходил на поле, не забивал, был, мягко говоря, не хорош.

Не зря его большинство людей критикует и отмечает, что он не соответствует уровню «Зенита». Его покупали за большие деньги и ждут не пять голов, а гораздо больше. Возможно, он и дальше будет забивать и застолбит место в основе.

– С чем связываете его хорошую результативность сейчас? 

– Это всего лишь два матча, и каких-то выводов делать не стоит. Пока это ни о чем не говорит. Возможно, набрал хорошую форму. Посмотрим, сколько она продлится, – сказал Дьяков.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игра с Соболевым в составе, это кроме его корявости ещё и предсказуемость! Вот в чем беда....
А когда Дьяков переходил из Ростова в «Динамо» он соответствовал уровню?
Ответ wxvnpc5psr
А когда Дьяков переходил из Ростова в «Динамо» он соответствовал уровню?
Дерево
Повторяет путь Бухарова и Заболотного в Зените
"Ваши ожидания - ваши проблемы"...:) Питерская классика.
Как говорил классик, Ваши ожидания, это Ваши проблемы!
Почему Дьяков всё время оценивает профессиональный уровень футболистов, ведь сам он был далёк от профессии футболиста?.
Какие такие большие деньги?🤣
