Дьяков о Соболеве: «Не зря многие отмечают, что он не соответствует уровню «Зенита». Его покупали за большие деньги и ждут не пять голов, а гораздо больше»

Дьяков о Соболеве: не зря отмечают, что он не соответствует уровню «Зенита».

Экс-тренер «БроукБойз », бывший защитник «Динамо » и «Ростова » Виталий Дьяков высказался о нападающем «Зенита » Александре Соболеве .

– Соболев забил в двух последних встречах. Он заявил, что мало забивал, потому что почти не играет. Согласны с ним?

– Нет. Он не выходил на поле, потому что есть люди сильнее него. Да, у футболистов бывают взлеты и падения, спады. Сейчас Александр набрал форму, забил в двух последних встречах. А до этого, даже когда выходил на поле, не забивал, был, мягко говоря, не хорош.

Не зря его большинство людей критикует и отмечает, что он не соответствует уровню «Зенита». Его покупали за большие деньги и ждут не пять голов, а гораздо больше. Возможно, он и дальше будет забивать и застолбит место в основе.

– С чем связываете его хорошую результативность сейчас?

– Это всего лишь два матча, и каких-то выводов делать не стоит. Пока это ни о чем не говорит. Возможно, набрал хорошую форму. Посмотрим, сколько она продлится, – сказал Дьяков.