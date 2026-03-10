«Бавария» возьмет ЛЧ, «Байер» дойдет до полуфинала, «Атлетико» пройдет «Тоттенхэм» и «Барсу», но проиграет мюнхенцам в финале. Нагучев дал прогноз на плей-офф Лиги чемпионов

Роман Нагучев дал прогноз на плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий «Банки», комментатор Роман Нагучев дал прогноз на плей-офф Лиги чемпионов.

«В паре «ПСЖ» – «Челси » дальше пройдет «ПСЖ», в паре «Галатасарай » – «Ливерпуль » пройдет «Ливерпуль», конечно. В четвертьфинале «ПСЖ» обыграет «Ливерпуль».

Я уверен, что «Сити» пройдет «Реал », а «Бавария» пройдет «Аталанту». В 1/4 финала «Бавария» обыграет «Сити». У «Баварии» больше запас. Они чаще отдыхают. У «Сити» напряженная концовка, им еще нужно чемпионат выигрывать, который они, скорее всего, у «Арсенала » и выиграют.

В полуфинале между «ПСЖ » и «Баварией» возьму «Баварию», потому что редко бывает, что один и тот же клуб два раза подряд выходит в финал ЛЧ.

Вторая часть плей-офф – Лига Европы, потому что тут играют черт-те кто.

Не уверен в победе «Барсы» над «Ньюкаслом », потому что англичане хороши в домашних матчах. Пускай пройдет «Барселона », просто потому что они попсовее. Абсолютно уверен в победе «Атлетико» над «Тоттенхэмом ». В четвертьфинале «Атлетико» – «Барса» я возьму «Атлетико». Они недавно доказали, что могут победить «Барсу», обыграв их 4:0.

В паре «Буде-Глимт » – «Спортинг » я выберу «Буде-Глимт», потому что мы приятельствуем с Никитой Хайкиным . «Байер» пройдет «Арсенал», потому что «Арсенал» весной играет плохо, а «Байер» в этом сезоне победил даже «Ман Сити », причем в гостях.

В четвертьфинале против «Буде-Глимт» я возьму «Байер», потому что когда-нибудь везение таких команд, как «Буде-Глимт», заканчивается. В полуфинале «Атлетико» – «Байер » в финал выйдет «Атлетико ». И «Бавария » забирает ЛЧ», – сказал Нагучев.