  • «Бавария» возьмет ЛЧ, «Байер» дойдет до полуфинала, «Атлетико» пройдет «Тоттенхэм» и «Барсу», но проиграет мюнхенцам в финале. Нагучев дал прогноз на плей-офф Лиги чемпионов
«Бавария» возьмет ЛЧ, «Байер» дойдет до полуфинала, «Атлетико» пройдет «Тоттенхэм» и «Барсу», но проиграет мюнхенцам в финале. Нагучев дал прогноз на плей-офф Лиги чемпионов

Роман Нагучев дал прогноз на плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий «Банки», комментатор Роман Нагучев дал прогноз на плей-офф Лиги чемпионов.

«В паре «ПСЖ» – «Челси» дальше пройдет «ПСЖ», в паре «Галатасарай» – «Ливерпуль» пройдет «Ливерпуль», конечно. В четвертьфинале «ПСЖ» обыграет «Ливерпуль».

Я уверен, что «Сити» пройдет «Реал», а «Бавария» пройдет «Аталанту». В 1/4 финала «Бавария» обыграет «Сити». У «Баварии» больше запас. Они чаще отдыхают. У «Сити» напряженная концовка, им еще нужно чемпионат выигрывать, который они, скорее всего, у «Арсенала» и выиграют.

В полуфинале между «ПСЖ» и «Баварией» возьму «Баварию», потому что редко бывает, что один и тот же клуб два раза подряд выходит в финал ЛЧ.

Вторая часть плей-офф – Лига Европы, потому что тут играют черт-те кто.

Не уверен в победе «Барсы» над «Ньюкаслом», потому что англичане хороши в домашних матчах. Пускай пройдет «Барселона», просто потому что они попсовее. Абсолютно уверен в победе «Атлетико» над «Тоттенхэмом». В четвертьфинале «Атлетико» – «Барса» я возьму «Атлетико». Они недавно доказали, что могут победить «Барсу», обыграв их 4:0.

В паре «Буде-Глимт» – «Спортинг» я выберу «Буде-Глимт», потому что мы приятельствуем с Никитой Хайкиным. «Байер» пройдет «Арсенал», потому что «Арсенал» весной играет плохо, а «Байер» в этом сезоне победил даже «Ман Сити», причем в гостях.

В четвертьфинале против «Буде-Глимт» я возьму «Байер», потому что когда-нибудь везение таких команд, как «Буде-Глимт», заканчивается. В полуфинале «Атлетико» – «Байер» в финал выйдет «Атлетико». И «Бавария» забирает ЛЧ», – сказал Нагучев.

Как сказать, что очень любишь Бундеслигу, не говоря это прямо
Ответ Aleksey Yashin
Как сказать, что очень любишь Бундеслигу, не говоря это прямо
Это ещё Аякса нет :)
Дичь полная
Жаль тут нельзя прикрепить картинку, где мозг поменяли местами с экскрементами
я вам точно скажу, полуфиналы ПСЖ-Бавария и Барселона-Арсенал, просто нету других вариантов, скриньте!
Ответ neuner
я вам точно скажу, полуфиналы ПСЖ-Бавария и Барселона-Арсенал, просто нету других вариантов, скриньте!
Я такой же полуфинал ,писал ранее ..
Ответ neuner
я вам точно скажу, полуфиналы ПСЖ-Бавария и Барселона-Арсенал, просто нету других вариантов, скриньте!
Ни разу не помню, чтобы самые очевидные варианты происходили
Кто этот наркоман
Байер сейчас похож на франкенштейна, а не команду. Абсолютно нестабильная и уязвимая. Не пройдут они Арсенал, дело даже не в классе игроков, а в большей стабильности.
Нагучев завязывай с футболом
ладно, Барса действительно слишком уязвима в обороне,и Атлетико может их обыграть,да и Ньюкасл,при удачном стечении обстоятельств, вполне способен их одолеть.но с какого перепуга,Байер должен и может пройти Арсенал?
Ответ Леван Сиукаев
ладно, Барса действительно слишком уязвима в обороне,и Атлетико может их обыграть,да и Ньюкасл,при удачном стечении обстоятельств, вполне способен их одолеть.но с какого перепуга,Байер должен и может пройти Арсенал?
Ну потому что - весна. И это офигенный высер от нагучева
Арсенал поосновательнее выглядит.
Невероятно глупая аргументация практически в каждом матче
