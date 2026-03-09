Михаил Литвин и Камил Гаджиев – «Короли НаПике». Боссы Lit Energy и Fight Nights – лучшие медийные игроки 6-й игровой недели НаПике

Михаил Литвин и Камил Гаджиев получили награду «Король НаПике».

Боссы Lit Energy Михаил Литвин и Fight Nights Камил Гаджиев получили награду «Король НаПике» как лучшие медийные игроки 6-й игровой недели лиги НаПике. Они единственные среди медийных набрали по 3 очка по гол+пас, сыграв по одному матчу за неделю.

На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов, президент «Банки» Фил Воронин и защитник 2Drots Вагабонд .

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Михаил Литвин: 2 гола, 1 ассист (1 матч)

Камил Гаджиев: 2 гола, 1 ассист (1 матч)

Илья Авербух: 2 гола, 1 ассист (2 матча)

Сабир: 2 гола

Игорь Лазорин: 2 гола

Фима: 1 гол, 1 ассист

Шарип Алиев, 1 гол

Роман Нагучев, 1 гол

Максим Лагашкин, 1 гол

Ирина Подшибякина, 1 гол

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.