Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
Дмитрий Кузнецов: ЦСКА в первом тайме играл лучше, «Динамо» сыграло рационально.
Экс-защитник ЦСКА, бывший главный тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о поражении армейцев от «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ.
«ЦСКА в первом тайме играл лучше. Посмотрите на владение мячом. Армейцы владели преимуществом даже после того, как остались вдесятером. Во втором тайме один гол отыграли, но сил не хватило и замены ослабили игру.
После одного отыгранного мяча ЦСКА создавал моменты один за другим. Но из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась. «Динамо» сыграло рационально, они ждали своего момента – молодцы. Все сделали правильно», – сказал Кузнецов.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
А ничего, что после того как Челентано убрал с поля Гайича, Глебова и Облякова и случился разгром ЦСКА? Вышли люди, которые по своему уровню должны играть в ярославском Шиннике, Алвес, Воронов, Козлов.
Но виноват конечно же Мусаев, заменивший полное днище Баринова. Хуже чем Баринов сыграть просто невозможно.
Трансферы ЦСКА зимой просто впечатляющие. Одних поленьев набрали и захотели стать чемпионами. Двух откровенных лавочников из Зенита и Краснодара, игрока уровня ярославского Шинника и пенсионера из Локо, который все свои лучшие матчи провёл лет 5 назад.
Но виноват Мусаев. Ты бы уроками лучше занялся.