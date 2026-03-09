Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА в первом тайме играл лучше, «Динамо» сыграло рационально.

Экс-защитник ЦСКА, бывший главный тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о поражении армейцев от «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ.

«ЦСКА в первом тайме играл лучше. Посмотрите на владение мячом. Армейцы владели преимуществом даже после того, как остались вдесятером. Во втором тайме один гол отыграли, но сил не хватило и замены ослабили игру.

После одного отыгранного мяча ЦСКА создавал моменты один за другим. Но из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась. «Динамо» сыграло рационально, они ждали своего момента – молодцы. Все сделали правильно», – сказал Кузнецов.