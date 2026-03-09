22

Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА в первом тайме играл лучше, «Динамо» сыграло рационально.

Экс-защитник ЦСКА, бывший главный тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о поражении армейцев от «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ.

«ЦСКА в первом тайме играл лучше. Посмотрите на владение мячом. Армейцы владели преимуществом даже после того, как остались вдесятером. Во втором тайме один гол отыграли, но сил не хватило и замены ослабили игру.

После одного отыгранного мяча ЦСКА создавал моменты один за другим. Но из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась. «Динамо» сыграло рационально, они ждали своего момента – молодцы. Все сделали правильно», – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Кузнецов
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
22 комментария
Даже с удалением ЦСКА играл неплохо. Контроль мяча, быстро убегали в атаку. Но когда выпустили Мусаева, вдевятером против одиннадцати уже ничего не поделаешь
Ответ Dr_horrible
Ай молодца! Нашёл ты, дитя, истинного виновника поражения ЦСКА. Не аргентинское полено Гонду виновато, а Мусаев оказывается.
А ничего, что после того как Челентано убрал с поля Гайича, Глебова и Облякова и случился разгром ЦСКА? Вышли люди, которые по своему уровню должны играть в ярославском Шиннике, Алвес, Воронов, Козлов.
Но виноват конечно же Мусаев, заменивший полное днище Баринова. Хуже чем Баринов сыграть просто невозможно.
Трансферы ЦСКА зимой просто впечатляющие. Одних поленьев набрали и захотели стать чемпионами. Двух откровенных лавочников из Зенита и Краснодара, игрока уровня ярославского Шинника и пенсионера из Локо, который все свои лучшие матчи провёл лет 5 назад.
Но виноват Мусаев. Ты бы уроками лучше занялся.
Ответ igor.igorev
Мусаев безусловно не главный виновник поражения, но его выпускали при счёте 1:2, и за полчаса он вот именно, что в очередной раз оставил команду в меньшинстве, хотя должен был усилить. Если перечисленные футболисты должны играть в Шиннике, то где должен играть Мусаев, в Амкале?
Тренеру виднее - ребята в меньшинстве пробегали 50 минут. Надо беречь игроков - жизнь не заканчивается. ( Хотя, без спору, - на замену вышли футболисты заметно послабее основы)
Ответ nick-basil
Тренеру виднее - ребята в меньшинстве пробегали 50 минут. Надо беречь игроков - жизнь не заканчивается. ( Хотя, без спору, - на замену вышли футболисты заметно послабее основы)
Не 50 минут, а 74 минуты.
Игра покаталась после удаления и то ЦСКА играл неплохо, но сил не хватило, скамейки как не было так и нет
Был на матче и сразу сказал ребятам: не нужна никая замена сейчас. Ведь прижали динамовцев и уже гол забили. Оставалось чуть чуть дожать. Но... Замена и всё покатилось!
Кузнецову виднее. Всё-таки как тренер он выиграл всё в Медиалиге. А эта лига по его же словам сопоставима по уровню с РПЛ.
Главное не владение мячом, а реализация голевых моментов.
