  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Давид Агекян: «Предлагали приехать на просмотр в Первую лигу. Сказал, что мне хорошо в «Амкале». Сейчас понимаю, что это была ошибка»
0

Давид Агекян: «Предлагали приехать на просмотр в Первую лигу. Сказал, что мне хорошо в «Амкале». Сейчас понимаю, что это была ошибка»

Давид Агекян: предлагали приехать на просмотр в Первую лигу.

Нападающий «Амкала» Давид Агекян рассказал, что ему предлагали пройти просмотр в команде Первой лиги.

«Когда я был в «Амкале» [в первый период], поступило предложение из Первой лиги приехать на просмотр.

Но тогда я был одним из лидеров «Амкала», в том сезоне стал лучшим бомбардиром. Я практически сразу сказал, что мне хорошо в «Амкале». Я был в зоне комфорта.

Сейчас, спустя время, я понимаю, что это была ошибка. Я был очарован всем, что тогда происходило в моей жизни: и медийность, и лидерство, и все остальное», – сказал Агекян на стриме ВидеоСпортса’‘.

На профессиональном уровне Агекян выступал за «Калугу» и «Сахалинец».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoПервая лига
logoДавид Агекян
logoФК «Сахалинец»
logoФК Калуга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-форвард «Амкала» Еж о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Ключевая игра в карьере. Если хорошо себя покажу, то сразу обратят внимание в ФНЛ»
5 декабря 2025, 10:01
«Валех дал контракт на полгода, сказал, что переделает на год. А сейчас пишет: «Денег нет, сорян». Еж об уходе из «Амкала»
28 ноября 2025, 19:26
Рекомендуем
Главные новости
«Будут ответные матчи, финал до двух побед». Егоров о нововведениях в плей-офф НаПике
26 минут назад
Блогер Литвин попарился в летающей бане, после чего в одних шортах прыгнул с парашютом с вениками в руках
сегодня, 09:37Видео
Lit Energy обыграл «Без Предела», Fight Nights проиграли «Броукам». Результаты НаПике
вчера, 19:43
Смолов о Соболеве: «Последовательно, что в «Зените» все майлстоуны откладываются»
вчера, 15:53Видео
Маврин готов тренировать Prime Squad, если разрешат совмещать работу с игрой за «Амкал»
вчера, 15:35
Смолов о рояле дома: «Хотел приобрести базовые уроки, но не дошли руки. Пока я только сажаю за него дочку, она бьет по клавишам»
вчера, 15:09Видео
Федор Смолов: «Бывало, с 3 ночи до 8 утра играл в компьютер, а в 9 ехал на тренировку. Если выходной, спишь до 3 часов дня»
вчера, 13:05
Дзюба закончит карьеру летом и будет играть за ФК «10» Мусагалиева («КБ телега»)
вчера, 12:10
Смолов показал свой компьютер: «Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры. Мне сделали стол с ПК внутри»
вчера, 11:48Видео
Смолов о религии: «Родители привели меня в церковь в детстве. В ходе карьеры я посещал ее 1-2 раза в неделю, сейчас отдалился, но есть ощущение, что камбэчу»
вчера, 09:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
вчера, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
28 февраля, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
28 февраля, 13:10
Рекомендуем