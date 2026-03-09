Давид Агекян: «Предлагали приехать на просмотр в Первую лигу. Сказал, что мне хорошо в «Амкале». Сейчас понимаю, что это была ошибка»

Давид Агекян: предлагали приехать на просмотр в Первую лигу.

Нападающий «Амкала» Давид Агекян рассказал, что ему предлагали пройти просмотр в команде Первой лиги.

«Когда я был в «Амкале» [в первый период], поступило предложение из Первой лиги приехать на просмотр.

Но тогда я был одним из лидеров «Амкала», в том сезоне стал лучшим бомбардиром. Я практически сразу сказал, что мне хорошо в «Амкале». Я был в зоне комфорта.

Сейчас, спустя время, я понимаю, что это была ошибка. Я был очарован всем, что тогда происходило в моей жизни: и медийность, и лидерство, и все остальное», – сказал Агекян на стриме ВидеоСпортса’‘.

На профессиональном уровне Агекян выступал за «Калугу» и «Сахалинец».