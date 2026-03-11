0

Lit Energy обыграл «Без Предела», Fight Nights проиграли «Броукам». Результаты НаПике

Результаты седьмой игровой недели НаПике.

11 марта, среда

Lit Energy – «Без Предела» – 10:5

Fight Nights – «БроукБойз» – 12:17

«Народная Команда» – «Дружина» – 9:5

Матчи прошли в Москве в манеже «Академия Будущего».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал НаПике
