«У «Зенита» Семака нет игры. За это время команда шикарно провела, дай бог, пять матчей». Дьяков после поражения от «Оренбурга»
Экс-тренер «БроукБойз», бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на поражение «Зенита» от «Оренбурга» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).
«Результат неожиданный. Я, как и большинство экспертов, был уверен, что «Зенит» победит.
Результат игры – это олицетворение питерцев последних трех лет. У команды Семака нет игры. За это время «Зенит» шикарно провел, дай бог, пять матчей. Никакой командной игры.
Все исключительно за счет индивидуального мастерства футболистов, что кто-то возьмет мяч, протащит, пробьет. Но командного рисунка у «Зенита» нет, и, как следствие, такой результат не только сегодня.
До этого питерцы нас приучили, что они берут чемпионство в 25-м – 26-м туре, когда были игроки другого поколения, как Дзюба, который был лидером в раздевалке. Сейчас такого человека в клубе нет.
Соболев может показывать на себя пальцем, что он должен быть на поле. Один-два матча он провел хорошо. Вопросов нет. Но в остальных играх он либо на замене, либо его нет», – сказал Дьяков.
играют берегутся, не горят делом, по логике такие должны быть заменены теми кто пашет, но этого не происходит, условного Моста посадили чтобы бестолочь Энрике ходил пешком
наелась команда, без изменения тренера ничего не будет, зажигать он не умеет, не верю, что они смогут собраться, ну может обыграют краснодарцев как всегда на пике характера, а потом снова влетят Самаре
нам бы 3-4 место занять, иначе кадровых выводов не будет
Некому отдать пас за спины защитников вот и катают квадраты в середине поля, нет быстрого игрока типа Глебова из ЦСКА, пешком сейчас никого не обыграешь.
непросто же так превеликий чемпион, после окончания прошлого сезона ̶о̶п̶р̶а̶в̶д̶ы̶в̶а̶л̶с̶я̶ говорил,. мол, у Зенита хороший по кол-ву очков сезон, достойный результат.
плевать на титулы, трофеи, циферки - всё.