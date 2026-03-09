«У «Зенита» Семака нет игры. За это время команда шикарно провела, дай бог, пять матчей». Дьяков после поражения от «Оренбурга»

Экс-тренер «БроукБойз », бывший защитник «Динамо » и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на поражение «Зенита» от «Оренбурга » в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Результат неожиданный. Я, как и большинство экспертов, был уверен, что «Зенит » победит.

Результат игры – это олицетворение питерцев последних трех лет. У команды Семака нет игры. За это время «Зенит» шикарно провел, дай бог, пять матчей. Никакой командной игры.

Все исключительно за счет индивидуального мастерства футболистов, что кто-то возьмет мяч, протащит, пробьет. Но командного рисунка у «Зенита» нет, и, как следствие, такой результат не только сегодня.

До этого питерцы нас приучили, что они берут чемпионство в 25-м – 26-м туре, когда были игроки другого поколения, как Дзюба , который был лидером в раздевалке. Сейчас такого человека в клубе нет.

Соболев может показывать на себя пальцем, что он должен быть на поле. Один-два матча он провел хорошо. Вопросов нет. Но в остальных играх он либо на замене, либо его нет», – сказал Дьяков.

«Зенит» разучился дожимать