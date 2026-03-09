  • Спортс
  • «У «Зенита» Семака нет игры. За это время команда шикарно провела, дай бог, пять матчей». Дьяков после поражения от «Оренбурга»
34

«У «Зенита» Семака нет игры. За это время команда шикарно провела, дай бог, пять матчей». Дьяков после поражения от «Оренбурга»

Экс-тренер «БроукБойз», бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на поражение «Зенита» от «Оренбурга» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Результат неожиданный. Я, как и большинство экспертов, был уверен, что «Зенит» победит.

Результат игры – это олицетворение питерцев последних трех лет. У команды Семака нет игры. За это время «Зенит» шикарно провел, дай бог, пять матчей. Никакой командной игры.

Все исключительно за счет индивидуального мастерства футболистов, что кто-то возьмет мяч, протащит, пробьет. Но командного рисунка у «Зенита» нет, и, как следствие, такой результат не только сегодня.

До этого питерцы нас приучили, что они берут чемпионство в 25-м – 26-м туре, когда были игроки другого поколения, как Дзюба, который был лидером в раздевалке. Сейчас такого человека в клубе нет.

Соболев может показывать на себя пальцем, что он должен быть на поле. Один-два матча он провел хорошо. Вопросов нет. Но в остальных играх он либо на замене, либо его нет», – сказал Дьяков.

«Зенит» разучился дожимать

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
34 комментария
Факты таковы : в прошлом сезоне все задачи провалены (и Кубок, и Чемпионат) , никакой ответственности ТШ не последовало . В нынешнем — та же картина: при самом дорогом составе игра отвратительная . Как после этого можно не видеть корень проблем в главном тренере — для меня загадка .....
Комментарий удален пользователем
То есть по вашей логике , для успешного «заработка» нужно специально проваливать спортивные результаты ? В таком случае - это гениальный бизнес-план АБМ , ничего не скажешь.
Прав он
играют берегутся, не горят делом, по логике такие должны быть заменены теми кто пашет, но этого не происходит, условного Моста посадили чтобы бестолочь Энрике ходил пешком

наелась команда, без изменения тренера ничего не будет, зажигать он не умеет, не верю, что они смогут собраться, ну может обыграют краснодарцев как всегда на пике характера, а потом снова влетят Самаре

нам бы 3-4 место занять, иначе кадровых выводов не будет
Подожди, но ты же сам тут говорил, что зенит судьи топят, а так все отлично
Это все понимают кроме Миллера
Смех смехом, но тут мне человек, который общается с очень даже приближенными людьми к наивысшим чинам, сказал, что это специальный развал Зенита изнутри, что Семака не уволят не под каким предлогом и все это будет продолжаться…я знатно поржал, но вот прошел сезон..за ним еще один и сейчас мы смотрим на жесткие руины…но заметьте, даже намека на увольнение Семака нету..
"Я сама дочь офицера, тут всё не так однозначно!" ©
Семаку пора,еще пару лет назад это было видно. Дооработает сезон и спасибо за все.
Настоящими лидерами были Малком, Халк, Мигель, Миммо, Бано. Теперь у команды образно говоря нет хребта, жесткого стержня, и конечно нет души. Из сегодняшних легонеров только Сантоса можно считать своим, но и он последнее время несколько потух. О главном тренере и говорить нечего, почил на лаврах, успокоили 6 чемпионских сезонов. Нити игры давно им упущены, команда не управляема.
Сантос сдал, Глушенков сам по себе играет, у Мантуана спад, быстрого нападающего нет, Луис Энрике бережет себя для ЧМ.
Некому отдать пас за спины защитников вот и катают квадраты в середине поля, нет быстрого игрока типа Глебова из ЦСКА, пешком сейчас никого не обыграешь.
Да, машина не едет, как должна. Как-то медленно, со скрипом играют. Хотя состав - дай бог каждому! Есть люди из сборной Бразилии, и не только.
Дьяк прав, игры нет давно, еще с весенней части сезона 23/24, очень резко тогда сбавили, кое-как взяли чемпионство, потом был всплеск после прихода Глушенкова несколько матчей, его травма и всё, бывают отдельные матчи яркие типо игры с Краснодаром осенней, но это редкость, нет рисунка игры никакого, в том сезоне провалили все задачи, в этом игра не наладилась, но к Семаку конечно у руководства никаких вопросов, забавно))
Команда играет без тренера , есть желание играем ну а когда его нет никто нас не может заставить т. есть некому , а тр. состав у Зенита о - го - го лавки не хватает
Игра есть. Просто она не для болельщиков. А для статистов - контроль, пасы, квадраты, параллелепипеды...
++++
непросто же так превеликий чемпион, после окончания прошлого сезона ̶о̶п̶р̶а̶в̶д̶ы̶в̶а̶л̶с̶я̶ говорил,. мол, у Зенита хороший по кол-ву очков сезон, достойный результат.

плевать на титулы, трофеи, циферки - всё.
