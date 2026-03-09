Осипов анонсировал новый формат в плей-офф НаПике: «Мы так еще не играли»
Глава НаПике Николай Осипов анонсировал изменения в формате турнира в плей-офф.
«Что нового ждать в плей-офф? Формат. Мы еще ни разу так не играли.
Будет что-то новое, экспериментальное. Надеюсь, аудитории зайдет», – сказал Осипов корреспонденту Спортса’‘.
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
