Осипов анонсировал новый формат в плей-офф НаПике: «Мы так еще не играли»

Глава НаПике Николай Осипов анонсировал изменения в формате турнира в плей-офф.

«Что нового ждать в плей-офф? Формат. Мы еще ни разу так не играли.

Будет что-то новое, экспериментальное. Надеюсь, аудитории зайдет», – сказал Осипов корреспонденту Спортса’‘.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.