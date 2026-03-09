Армянский клуб планирует зайти в Медиалигу. Осипов недавно был в Армении

Армянский клуб может выступить в следующем сезоне WINLINE Медиалиги .

Об этом рассказал нападающий «Амкала » Давид Агекян. По его словам, президент лиги Николай Осипов недавно ездил в Армению.

«Я думаю, что [в МФЛ-7] будет команда из Армении. Название сказать не могу, но, думаю, скорее всего, такое случится.

По сторис в инстаграме можно увидеть, что Николай Осипов был в Армении. Кто знает, для чего он там был? Армянская команда, возможно, зайдет в следующий сезон», – сказал Агекян на стриме ВидеоСпортса’‘.

Вероятно, речь идет о команде Van-Ararat. Основатель клуба Ашот Овакимян в конце февраля встречался с Осиповым в Армении.