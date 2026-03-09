Армянский клуб планирует зайти в Медиалигу. Осипов недавно был в Армении
Армянский клуб может выступить в следующем сезоне WINLINE Медиалиги.
Об этом рассказал нападающий «Амкала» Давид Агекян. По его словам, президент лиги Николай Осипов недавно ездил в Армению.
«Я думаю, что [в МФЛ-7] будет команда из Армении. Название сказать не могу, но, думаю, скорее всего, такое случится.
По сторис в инстаграме можно увидеть, что Николай Осипов был в Армении. Кто знает, для чего он там был? Армянская команда, возможно, зайдет в следующий сезон», – сказал Агекян на стриме ВидеоСпортса’‘.
Вероятно, речь идет о команде Van-Ararat. Основатель клуба Ашот Овакимян в конце февраля встречался с Осиповым в Армении.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем