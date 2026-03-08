39-летний Нани сделал ассист в дебютном матче в чемпионате Казахстана – через 3 минуты после выхода на замену

Нани дебютировал в чемпионате Казахстана.

Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани дебютировал в чемпионате Казахстана.

39-летний новичок «Актобе» вышел на замену в матче против «Тобола» на 71-й минуте.

Уже через три минуты португалец отметился голевой передачей на Ивана Ордеца.

В итоге «Актобе» Нани одержал крупную победу в этом матче – 4:1.

Чемпион Европы перешел в «Актобе» в январе, подписав контракт до конца этого года.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Нани будет зарабатывать 70 тысяч долларов в месяц.

Полузащитник завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Осенью 2025-го он сыграл в российской WINLINE Медиалиге за «Альфа-Банку».

