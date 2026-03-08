39-летний Нани сделал ассист в дебютном матче в чемпионате Казахстана – через 3 минуты после выхода на замену
Нани дебютировал в чемпионате Казахстана.
Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани дебютировал в чемпионате Казахстана.
39-летний новичок «Актобе» вышел на замену в матче против «Тобола» на 71-й минуте.
Уже через три минуты португалец отметился голевой передачей на Ивана Ордеца.
В итоге «Актобе» Нани одержал крупную победу в этом матче – 4:1.
Чемпион Европы перешел в «Актобе» в январе, подписав контракт до конца этого года.
По информации инсайдера Ивана Карпова, Нани будет зарабатывать 70 тысяч долларов в месяц.
Полузащитник завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Осенью 2025-го он сыграл в российской WINLINE Медиалиге за «Альфа-Банку».
Нани с кумысом, «Алга, «Кайсар!» от Мозеса. В Казахстане встречают новых звезд лиги
- Чел в прошлом сезоне делал результативные действия в португальской Примейре (5-я лига по силе в Европе, да, 5-я, там выше уровень, чем в Лиге1, на крайний случай - 6-я, если ты хейтер)
- В позапрошлом сезоне он был одним из лидеров команды Турецкой Суперлиги - примерно 8-9 по силе лиги Европы.
Поэтому смешно читать это
Культура паса и дриблинг у Нани всегда были выше, чем у примадонны. Они и остались, в отличии от начисто утраченных качеств священной коровы🤷♂️ Ну а пенку есть кому пробить, не вопрос