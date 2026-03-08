  • Спортс
  39-летний Нани сделал ассист в дебютном матче в чемпионате Казахстана – через 3 минуты после выхода на замену
Видео
10

39-летний Нани сделал ассист в дебютном матче в чемпионате Казахстана – через 3 минуты после выхода на замену

Нани дебютировал в чемпионате Казахстана.

Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани дебютировал в чемпионате Казахстана.

39-летний новичок «Актобе» вышел на замену в матче против «Тобола» на 71-й минуте.

Уже через три минуты португалец отметился голевой передачей на Ивана Ордеца.

В итоге «Актобе» Нани одержал крупную победу в этом матче – 4:1.

Чемпион Европы перешел в «Актобе» в январе, подписав контракт до конца этого года.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Нани будет зарабатывать 70 тысяч долларов в месяц.

Полузащитник завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Осенью 2025-го он сыграл в российской WINLINE Медиалиге за «Альфа-Банку».

Нани с кумысом, «Алга, «Кайсар!» от Мозеса. В Казахстане встречают новых звезд лиги

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: KFF LEAGUE
10 комментариев
Старый конь борозды не портит.
Ответ Japonskiy Magnitofon
Старый конь борозды не портит.
Но и новой… впрочем, ладно
Пофиг на условности. Какой же он Бистяра в свои 39))
Всё что надо знать о лиге Казахстана. И якобы подъёме этой игры в степях в целом.
Ответ ХольтманЖеня
Всё что надо знать о лиге Казахстана. И якобы подъёме этой игры в степях в целом.
Ты так пишешь, будто Нани - это мусор какой-то, который 10 лет не играл в футбол.
- Чел в прошлом сезоне делал результативные действия в португальской Примейре (5-я лига по силе в Европе, да, 5-я, там выше уровень, чем в Лиге1, на крайний случай - 6-я, если ты хейтер)
- В позапрошлом сезоне он был одним из лидеров команды Турецкой Суперлиги - примерно 8-9 по силе лиги Европы.
Поэтому смешно читать это
Ответ Vakhore
Ты так пишешь, будто Нани - это мусор какой-то, который 10 лет не играл в футбол. - Чел в прошлом сезоне делал результативные действия в португальской Примейре (5-я лига по силе в Европе, да, 5-я, там выше уровень, чем в Лиге1, на крайний случай - 6-я, если ты хейтер) - В позапрошлом сезоне он был одним из лидеров команды Турецкой Суперлиги - примерно 8-9 по силе лиги Европы. Поэтому смешно читать это
у нани 1 гол за 465 минут в португалии, и 4+2 за 925 минут в турции - где он был лидером? лидеры играют по 5-10 игр за сезон? а последний раз на поле в профессиональном матче он выходил 1 ноября 2024 года
Вместо клубнички в сборную на последние 20 минут, чтобы португальцы имели хотя бы шанс далеко пройти на Мундиале)
Культура паса и дриблинг у Нани всегда были выше, чем у примадонны. Они и остались, в отличии от начисто утраченных качеств священной коровы🤷‍♂️ Ну а пенку есть кому пробить, не вопрос
Рекомендуем