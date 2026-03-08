«Был лишний вес, но сыграл вполне удовлетворительно». Воспитанник «Зенита» Скроботов впервые вышел за «Ислочь» после 2 лет в Медиалиге
Воспитанник «Зенита» Скроботов впервые вышел за «Ислочь» после 2 лет в Медиалиге.
Российский защитник Илья Скроботов провел первый матч за «Ислочь» после возвращения в клуб.
Воспитанник «Зенита» подписал контракт с белорусской командой в январе. До этого он на протяжении двух лет выступал за медиафутбольный «Амкал».
В субботу «Ислочь» обыграла «Динамо» Минск (1:0) в Кубке Беларуси, Скроботов провел полный матч.
По итогам матча оценку игре россиянина дал главный тренер «Ислочи» Сергей Боровский.
– У Скроботова первый матч на профессиональном уровне после года (на самом деле почти двух лет – Спортс’‘) в Медиалиге. Сложно ли было его «возвращать» в игру?
– Нет, но у него есть очень хорошие качества. Мы знаем об этом, поэтому пригласили Илью. Да, был лишний вес. Но он сыграл вполне удовлетворительно, – отметил Боровский.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Bel.Football
