«Был лишний вес, но сыграл вполне удовлетворительно». Воспитанник «Зенита» Скроботов впервые вышел за «Ислочь» после 2 лет в Медиалиге

Воспитанник «Зенита» Скроботов впервые вышел за «Ислочь» после 2 лет в Медиалиге.

Российский защитник Илья Скроботов провел первый матч за «Ислочь» после возвращения в клуб.

Воспитанник «Зенита» подписал контракт с белорусской командой в январе. До этого он на протяжении двух лет выступал за медиафутбольный «Амкал ».

В субботу «Ислочь» обыграла «Динамо» Минск (1:0) в Кубке Беларуси, Скроботов провел полный матч.

По итогам матча оценку игре россиянина дал главный тренер «Ислочи » Сергей Боровский.

– У Скроботова первый матч на профессиональном уровне после года (на самом деле почти двух лет – Спортс’‘) в Медиалиге. Сложно ли было его «возвращать» в игру?

– Нет, но у него есть очень хорошие качества. Мы знаем об этом, поэтому пригласили Илью. Да, был лишний вес. Но он сыграл вполне удовлетворительно, – отметил Боровский.