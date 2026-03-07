«Амкал» обыграл 2Drots в НаПике. Это их первая победа над «дротами» в стартовом матче турниров МФЛ
«Амкал» остановил негативную серию в матчах с 2Drots.
«Амкал» прервал серию поражений от 2Drots в первых матчах турниров Медиалиги.
Комадна Германа Эль Класико победил «дротов» в НаПике – 9:7.
Ранее в дебютных матчах турнира «Амкал» всегда проигрывал: уступил в МФЛ-2 (3:4), в Кубке Лиги-2024 (0:1), в Суперкубке-2025 (2:2, 3:5 Б).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем