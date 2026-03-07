Твич-канал НаПике заблокировали
Канал турнира НаПике на твиче заблокирован.
Это случилось во время матча «Дружины» хореографа Егора Дружинина и «Банки».
На канале высвечивается следующее сообщение: «Этот канал временно недоступен из-за нарушения Правил сообщества или Условий продаж твич».
Конкретная причина блокировки не называется.
Ранее блокировал твич-каналы блогеров за рестрим матчей НаПике. Например, был забанен аккаунт игрока 2Drots Антона Чужого.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
