Твич-канал НаПике заблокировали

Канал турнира НаПике на твиче заблокирован.

Это случилось во время матча «Дружины» хореографа Егора Дружинина и «Банки».

На канале высвечивается следующее сообщение: «Этот канал временно недоступен из-за нарушения Правил сообщества или Условий продаж твич».

Конкретная причина блокировки не называется.

Ранее блокировал твич-каналы блогеров за рестрим матчей НаПике. Например, был забанен аккаунт игрока 2Drots Антона Чужого.