WINLINE – новый титульный партнер «Амкала». На прошлой неделе PARI объявил о завершении контракта с клубом

WINLINE – новый титульный партнер медиафутбольного клуба «Амкал».

Прошлый титульный партнер PARI сотрудничал с клубом в течение последних трех лет. Партнерство завершилось на прошлой неделе.

С 1 января для букмекеров действует новый налоговый режим: компании обязаны платить государству 7% с разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами и 25% налога на прибыль. Из-за этого БК начали сокращать расходы, в том числе на медиафутбол.

В ноябре 2025-го президент клуба Герман Эль Класико рассказал о сокращении бюджета «Амкала». Всем сотрудникам и игрокам команды было предложено снижение зарплаты на период до начала МФЛ-7. В тот же день «Амкал» расстался с четырьмя основными футболистами. Хавбек и один из лидеров команды Василий Маврин заявил, что его зарплата сократилась на 30-40%.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров говорил о том, что Winline станет партнером «Амкала» еще в декабре: «Амкал» уже согласовал предложение, но случился кризис налогов. Переговоры заморозили, а ставка опустилась. Чтобы было проще: прошлый контракт [с Pari] составлял цифру 1. Тебе 1 не хватало, предложили 1.2-1.3. Но вдруг ты слышишь 1.7-1.8 [от Winline ]. Конечно же, соглашаешься. Но после [принятия закона] все меняется: тот, кто предлагал ранее 1.2, прекращает все отношения с медиафутболом. А те, кто предлагал больше, спускаются до 1.2, а может, даже и до 1. Но «Амкал» будет существовать надежно и жирно».

«Амкал» – действующий чемпион WINLINE Медиалиги.