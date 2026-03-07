Создатель паблика «Некласико»: «Если телеграм заблокируют, пойду курьером #######»
Иван Некласико: если телеграм заблокируют, то пойду курьером #######.
Создатель телеграм-канала «Некласико» Иван Кириллов высказался о замедлении мессенджера.
«Если телеграм заблокируют, пойду курьером ####### [работать]. Все равно буду продолжать вести свой канал, но буду дублировать на другие площадки.
Продолжать работать больше – в этом секрет успеха. Нет ничего, что может заменить телеграм. Это самая удобная площадка. В стране больше нет других», – сказал блогер.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Спойлер: не пойдёт. Думаю, что подобные персонажи разучились держать в руках что-то тяжелее тыквенного латте, и вернуться обратно к крестьянским профессиям будет сложно.
