Создатель паблика «Некласико»: «Если телеграм заблокируют, пойду курьером #######»

Иван Некласико: если телеграм заблокируют, то пойду курьером #######.

Создатель телеграм-канала «Некласико» Иван Кириллов высказался о замедлении мессенджера.

«Если телеграм заблокируют, пойду курьером ####### [работать]. Все равно буду продолжать вести свой канал, но буду дублировать на другие площадки.

Продолжать работать больше – в этом секрет успеха. Нет ничего, что может заменить телеграм. Это самая удобная площадка. В стране больше нет других», – сказал блогер.