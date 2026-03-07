Фанки: «Некит, как латентный болельщик «Амкала», только кайф получит от поражения 2Drots»

Фанки: Некит, как латентный болельщик «Амкала», получит кайф от поражения 2D.

Киберспортсмен и игрок «Амкала» Фанки поделился мнением о предложении Некита перед матчем «Амкал» – 2Drots в НаПике.

«Некит предложил, чтобы игроки «Амкала» постриглись налысо при поражении от 2D, а если наоборот, то они наденут наши футболки? Неинтересно и неравноценно. Некит, как латентный болельщик «Амкала», только кайф получит от поражения 2D.

Наконец-то сможет, не скрывая, надеть родную футболочку, в которой он начинал. Напишет: «Болел за них еще до того, как это стало мейнстримом», – сказал Фанки.

«Амкал» сыграет против 2Drots сегодня в турнире НаПике. Начало матча – в 18:30 (мск).