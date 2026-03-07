Хул о дерби «Амкал» – 2Drots: «Вспоминается 2 мая, когда я промахнулся, а на меня побежал весь состав «Амкала»

Хул: вспоминаю 2 мая, когда промахнулся, а на меня побежал весь состав «Амкала».

Игрок 2Drots Хул рассказал об отношении к дерби «Амкал » – 2Drots.

«Огромные предвкушения перед дерби. Будет интересный матч и МедиаПик. Может быть, противостояние и угасает, но у меня остаются теплые чувства. Это уже устоявшееся класико.

Мне второе мая (матч «Амкал» – 2Drots 2 мая 2021-го – Спортс’’) сразу вспоминается: было неприятно, когда я промахнулся, и я увидел, как на меня бежит весь «Амкал» – это сразу дрожь вызывает, поэтому у меня нет такого, что я их люблю», – сказал Хул.

«Амкал» сыграет против 2Drots сегодня в турнире НаПике . Начало матча – в 18:30 (мск).