Арчи: «Я заработал 50-60 тысяч рублей со своего трека, а на ролик, где его записывал, потратил 200 тысяч»
Артур Бегларян: я заработал 50-60 тысяч рублей со своего трека.
Игрок Prime Squad Артур Бегларян рассказал о прибыли с его трека «Последний самурай».
«За год прибыль с трека получилась 50-60 тысяч рублей. Лишним точно не будет. Прослушивания продолжают подниматься. Не знаю, кто это слушает, но спасибо вам!
Запись трека стоила около 100 тысяч. У меня был ролик, в котором я записывал треки, – на него ушло тысяч 200 рублей. Это самый дорогой ролик на моем канале. Мне все понравилось, классный опыт. Есть что вспомнить!» – сказал Арчи.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
