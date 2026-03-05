  • Спортс
6

Авербух поменял мнение о медиафутболе после игры в НаПике: «Раньше я приходил и сидел на трибуне, а это профанация»

Илья Авербух: играя за «Дружину» в НаПике, получил удовольствие.

Хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями после игры в медиафутбольном турнире НаПике.

Он вышел за «Дружину» во время МедиаПика (особого режима, где играют только звезды) в матче против «Народной Команды», клуба болельщиков «Спартака». Авербух забил гол с передачи Егора Дружинина, а потом ассистировал сам.

В основное время матча Авербух реализовал бустер.

«У меня было иное отношение к медиафутболу. Я получил удовольствие, играя против «Народной Команды» за «Дружину». Главное, что формат нашли: футболисты играют друг с другом. А медийные не просто дают интервью, но и участвуют в матче.

Особо не следил за медиафутболом. У меня было свое отношение, потому что приходил – и все заканчивалось тем, что я сидел на трибуне, а это профанация. То, что было сегодня, – интереснее», – сказал Авербух.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

«Дружина» – команда хореограф Егора Дружинина.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Матч! Медиафутбол»
6 комментариев
Если ещё и на коньках вышел,удовольствия получили бы все!))
Ответ Геннадий Тёкин
Если ещё и на коньках вышел,удовольствия получили бы все!))
Скоро разрешат на коньках и с бабой
Авербух поменял мнение: "лучше сесть на пики точеные..." (с)
Надеюсь, играл под номером 14.1
кто изе откат сделал за пиар? Он бесплатно ничего не говорит.
