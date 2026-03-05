«Спортивный директор меня игнорировал, сказал, что контракт потерялся. Хочу предупредить: Жека и Некит могут кинуть». Экс-защитник 2Drots Щерба об уходе из клуба

Константин Щербаков: хочу предупредить других: Жека и Некит могут кинуть людей.

Экс-защитник 2Drots Константин Щербаков рассказал подробности о своем уходе из 2D.

2Drots объявили об уходе Щербы в ноябре 2025-го.

«Я подписал контракт с 2D на год – до 17 мая 2026-го. В начале декабря прошлого года мне позвонил Ильдар (спортивный директор 2Drots – Спортс’’) и сказал, что клуб не хочет продолжать сотрудничество. Я попросил его переговорить с Жекой и Некитом, чтобы выплатили 1-2 зарплаты.

Ильдар редко отвечал на звонки, начал кормить завтраками. Я понял, что никто не хочет в нормальных отношениях с футболистами расставаться.

Я попросил у Ильдара контракт. Под новогодние праздники он мне ответил и сказал, чтобы я приезжал к нему за город. Через несколько дней Ильдар говорит, что не может найти контракт. Я поговорил с Николаем Осиповым , он сказал, что нужен контракт для дальнейших действий.

Изначально мы подписали контракт на капоте машины Ильдара. Подписи Жеки на нем не было, поэтому он мне не отдал копию. Деньги мне никакие не отдали и не вернули. Хочу сказать другим футболистам, которые думают идти в 2D или в другую команду: такая ситуация может произойти с каждым, и Жека и Некит могут кинуть людей.

Спасибо Николаю Осипову за то, что помог в этой ситуации и выплатил из своих денег часть долга по контракту. Видишь, какие жадные люди стоят во главе 2D», – сказал защитник.