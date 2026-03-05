  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Спортивный директор меня игнорировал, сказал, что контракт потерялся. Хочу предупредить: Жека и Некит могут кинуть». Экс-защитник 2Drots Щерба об уходе из клуба
1

«Спортивный директор меня игнорировал, сказал, что контракт потерялся. Хочу предупредить: Жека и Некит могут кинуть». Экс-защитник 2Drots Щерба об уходе из клуба

Константин Щербаков: хочу предупредить других: Жека и Некит могут кинуть людей.

Экс-защитник 2Drots Константин Щербаков рассказал подробности о своем уходе из 2D.

2Drots объявили об уходе Щербы в ноябре 2025-го.

«Я подписал контракт с 2D на год – до 17 мая 2026-го. В начале декабря прошлого года мне позвонил Ильдар (спортивный директор 2Drots – Спортс’’) и сказал, что клуб не хочет продолжать сотрудничество.  Я попросил его переговорить с Жекой и Некитом, чтобы выплатили 1-2 зарплаты.

Ильдар редко отвечал на звонки, начал кормить завтраками. Я понял, что никто не хочет в нормальных отношениях с футболистами расставаться.

Я попросил у Ильдара контракт. Под новогодние праздники он мне ответил и сказал, чтобы я приезжал к нему за город. Через несколько дней Ильдар говорит, что не может найти контракт. Я поговорил с Николаем Осиповым, он сказал, что нужен контракт для дальнейших действий.

Изначально мы подписали контракт на капоте машины Ильдара. Подписи Жеки на нем не было, поэтому он мне не отдал копию. Деньги мне никакие не отдали и не вернули. Хочу сказать другим футболистам, которые думают идти в 2D или в другую команду: такая ситуация может произойти с каждым, и Жека и Некит могут кинуть людей.

Спасибо Николаю Осипову за то, что помог в этой ситуации и выплатил из своих денег часть долга по контракту. Видишь, какие жадные люди стоят во главе 2D», – сказал защитник.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Медийка»
медиафутбол и деньги
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoНекит 2Drots
logoКонстантин Щербаков
logoWinline Медиалига
Ильдар Сибгатуллин
logoНиколай Осипов
logo2Drots
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Настало время офуительных историй?)
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жека об уходе Слона из 2Drots: «До встречи со спонсором у нас были мысли о продлении, но после мы не захотели рисковать»
9 января, 19:14
Жека про уход Сыча из 2Drots: «Он сам внутри ощущал, что пришло время»
9 января, 17:38
Жека об уходе Сэмио из 2Drots: «Мне казалось, он хотел перейти в «Десятку». Хорошая возможность реализовать мечту»
9 января, 17:11
Рекомендуем
Главные новости
ФК «10» Азамата против СКА Басты, «Эгриси» встретится с LIt Energy. Расписание и результаты шестой недели НаПике
сегодня, 09:30
«Амкал» обыграл 2Drots в НаПике. Это их первая победа над «дротами» в стартовом матче турниров МФЛ
вчера, 19:12
Твич-канал НаПике заблокировали
вчера, 15:34
Создатель паблика «Некласико»: «Если телеграм заблокируют, пойду курьером #######»
вчера, 15:23
WINLINE – новый титульный партнер «Амкала». На прошлой неделе PARI объявил о завершении контракта с клубом
вчера, 13:44
Фанки: «Некит, как латентный болельщик «Амкала», только кайф получит от поражения 2Drots»
вчера, 12:22
Хул о дерби «Амкал» – 2Drots: «Вспоминается 2 мая, когда я промахнулся, а на меня побежал весь состав «Амкала»
вчера, 11:04
Арчи: «Я заработал 50-60 тысяч рублей со своего трека, а на ролик, где его записывал, потратил 200 тысяч»
вчера, 09:39
Спортмастер PRO – новый технический партнер «Амкала». В январе клуб объявил о завершении контракта с Jögel
6 марта, 17:05
Экс-игрок Fight Nights Батяев работает реабилитологом в «Монако». В прошлом году он играл в Медиалиге
6 марта, 16:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Был лишний вес, но сыграл вполне удовлетворительно». Воспитанник «Зенита» Скроботов впервые вышел за «Ислочь» после 2 лет в Медиалиге
59 минут назад
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
28 февраля, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
28 февраля, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Рекомендуем