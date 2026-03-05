  • Спортс
  • Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА: «Когда в детстве играл в PES за «Реал», продавал ван Нистелроя и покупал Вагнера Лава»
Видео
20

Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА: «Когда в детстве играл в PES за «Реал», продавал ван Нистелроя и покупал Вагнера Лава»

OG Buda: когда играл в PES за «Реал», Нистелроя продавал и покупал Вагнера Лава.

Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА за все время.

«Вагнер Лав! Я, когда в детстве играл в PES за «Реал Мадрид», ван Нистелроя продавал и покупал себе Вагнера Лава.

Еще Карвальо и Игорь Акинфеев. Плюс Дзагоев, братья Березуцкие. Все красавчики!

Если ЦСКА станет чемпионом в этом году, сделаю сальто. Никогда не получалось даже на батутах, но ради чемпионства постараюсь», – сказал рэпер.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Артема Бухаева
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я когда играл в Football Manager 2006 за ЦСКА, то старался купить Карлоса Тевеза, Компани и был такой еще Фредди Аду
Ответ CSKAvrn
Я когда играл в Football Manager 2006 за ЦСКА, то старался купить Карлоса Тевеза, Компани и был такой еще Фредди Аду
Да уж))) причем там в Андерлехте был ещё такой Энтони Ван Ден Борре.(Мой любимчик тогда)
19-летний Ван Ден Борре и 20-летний Компани – самая молодая связка центральных защитников среди всех европейских сборных на тот момент

-сам Андерлехт считал, что Ван Ден Борре перспективнее Венсана Компани. И если второго таки отдали в Гамбург за 10 млн евро, то за Энтони просили почти 25. Цена отпугнула такие клубы как Ювентус, Милан, Интер, Тоттенхем и тот же Гамбург. В итоге Ван Ден Борре провел тусклый сезон и через год уехал в Фиорентину всего за 4 млн. И дальше не сложилось, в 29 уехал в Конго)
Ответ CSKAvrn
Я когда играл в Football Manager 2006 за ЦСКА, то старался купить Карлоса Тевеза, Компани и был такой еще Фредди Аду
Аду из МЛС? тоже его себе в Зенит покупал, классный нап.
Фига се,Будик за армейцев топит,не знал
Ответ Arnold Reality
Фига се,Будик за армейцев топит,не знал
Ты походу про «Будика» после фита с Егором Кридом узнал. Давно известно, что он за коней, во многих треках отсылки были еще в 18-19 годах, да и во время детройта тоже
Ответ n9mn977m27
Ты походу про «Будика» после фита с Егором Кридом узнал. Давно известно, что он за коней, во многих треках отсылки были еще в 18-19 годах, да и во время детройта тоже
Ну я периодически слушаю его треки,но не прям сильно. Видимо, мимо ушей чё то прошло)
А я в фм 12 делал карьеру, в которой все матчи переигрывал, если Дзагоев не забил, и ЦСКА не выиграл. Получилось довести Дзагоева до 3 места в золотом мяче. Ещё Неймара получилось подписать из Сантоса, он почему-то никуда не переходил несколько сезонов, хотя в том фм постоянно в первом сезоне уходил в топ-клуб.
Рекомендуем