Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА: «Когда в детстве играл в PES за «Реал», продавал ван Нистелроя и покупал Вагнера Лава»
OG Buda: когда играл в PES за «Реал», Нистелроя продавал и покупал Вагнера Лава.
Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА за все время.
«Вагнер Лав! Я, когда в детстве играл в PES за «Реал Мадрид», ван Нистелроя продавал и покупал себе Вагнера Лава.
Еще Карвальо и Игорь Акинфеев. Плюс Дзагоев, братья Березуцкие. Все красавчики!
Если ЦСКА станет чемпионом в этом году, сделаю сальто. Никогда не получалось даже на батутах, но ради чемпионства постараюсь», – сказал рэпер.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Артема Бухаева
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
19-летний Ван Ден Борре и 20-летний Компани – самая молодая связка центральных защитников среди всех европейских сборных на тот момент
-сам Андерлехт считал, что Ван Ден Борре перспективнее Венсана Компани. И если второго таки отдали в Гамбург за 10 млн евро, то за Энтони просили почти 25. Цена отпугнула такие клубы как Ювентус, Милан, Интер, Тоттенхем и тот же Гамбург. В итоге Ван Ден Борре провел тусклый сезон и через год уехал в Фиорентину всего за 4 млн. И дальше не сложилось, в 29 уехал в Конго)