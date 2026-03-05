Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА: «Когда в детстве играл в PES за «Реал», продавал ван Нистелроя и покупал Вагнера Лава»

OG Buda: когда играл в PES за «Реал», Нистелроя продавал и покупал Вагнера Лава.

Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА за все время.

«Вагнер Лав ! Я, когда в детстве играл в PES за «Реал Мадрид», ван Нистелроя продавал и покупал себе Вагнера Лава.

Еще Карвальо и Игорь Акинфеев . Плюс Дзагоев, братья Березуцкие . Все красавчики!

Если ЦСКА станет чемпионом в этом году, сделаю сальто. Никогда не получалось даже на батутах, но ради чемпионства постараюсь», – сказал рэпер.