  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дмитрий Егоров: «В России вводят утильсбор, и обычному человеку тяжело купить «Мерседес». А «Газпром» без всяких утильсборов берет Дуранов за 20 млн евро. Это целевое расходование средств?»
78

Дмитрий Егоров: «В России вводят утильсбор, и обычному человеку тяжело купить «Мерседес». А «Газпром» без всяких утильсборов берет Дуранов за 20 млн евро. Это целевое расходование средств?»

Дмитрий Егоров раскритиковал трансферы «Зенита».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о трансферах «Зенита».

«Зенит» против «Балтики» сыграл с Джоном Дураном, который когда-то за 70 млн евро был куплен в Саудовскую Аравию. Там он не супер забивал и перешел в «Фенербахче», где забивал еще меньше. Зато зарплата у него 20 млн евро.

Меня это немного поражает. Сейчас в России вводят утильсбор, и обычному человеку, который поднакопил денег, тяжело купить «Мерседес». Но почему национальное достояние, оно же «Газпром», может без всяких утильсборов брать Джонов Дуранов и всех остальных за 20 млн евро, а это примерно 2 млрд рублей?

Это действительно целевое расходование средств? Это, конечно, манипуляция, но сколько можно было бы построить манежей на эти деньги. Просто подумайте, сколько полезного можно было сделать на 2 млрд рублей.

При том, что результат для «Зенита» формируют российские ребята. Мостовой отдал на Соболева, а Александр забил. И Соболев кричит руководству: «Мол, ребята, уважайте меня, я должен быть здесь, а не Дуран. Дайте мне шанс, дайте поиграть в основе – я вам покажу, что я не хуже чувака, который стоит 70 млн евро с годовой зарплатой 20 млн и который не забивает и ничем не выделяется. Зачем вы тратите такие огромные бабки? И вы еще не сможете его продать, потому что он у вас в аренде».

Поразительная история с «Зенитом». Они начинают клевать на то, что дорого лежит на европейском рынке. Это особо никогда не приносило результата и вряд ли принесет сейчас. Но национальное достояние расходуется уверенно, а народ плати пока утильсборы и покатайся на «Ладе», а мы покатаемся на Джоне Дуране», – сказал Егоров.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoЗенит
logoДмитрий Егоров
logoДжон Дуран
logoАлександр Соболев
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logoБроукБойз
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Егоров надел белое пальто и делает из себя правильного парня. Как будто не он сидит на подсосе у буков, которые буквально зарабатывают на лудоманах
Ответ alexey102rus
Егоров надел белое пальто и делает из себя правильного парня. Как будто не он сидит на подсосе у буков, которые буквально зарабатывают на лудоманах
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Не фанат Зенита, но не Егорову что-то говорить про деньги. А попытка приплести утильсбор это вообще позорище
Ловко он 2.7 превратил в 20
Обычному человеку и без утильсбора трудно купить Мерседес.
А вообще нравится, когда такие на британский флаг рвутся на ровном месте, при этом неся какую-то чухню.
Ответ Дмитрий9779
Обычному человеку и без утильсбора трудно купить Мерседес. А вообще нравится, когда такие на британский флаг рвутся на ровном месте, при этом неся какую-то чухню.
интересно! он про Спартак, ЦСКА, Динамо говорит такое? про Лукойл, РЖД?
то ли дело гарсию за 25 лямов брать, да Егорова?)
Ответ Hardcore Avenger
то ли дело гарсию за 25 лямов брать, да Егорова?)
Лучший трансфер в современной истории РПЛ ! ))
Ответ Hardcore Avenger
то ли дело гарсию за 25 лямов брать, да Егорова?)
Комментарий скрыт
А за сколько Спартак покупает Левая Гарсия и Жедсона? Или это другое?
Ответ Владислав88
А за сколько Спартак покупает Левая Гарсия и Жедсона? Или это другое?
Конечно - этодругое ))
Это азербайджанские деньги - их не жалко !
20 млн евро ?) вообще-то не Зенит зп платит Дурану, только аренду порядка 3-4 млн. Но кого волнуют детали? Мостовой и Соболев определяют игру Зенита со скамейки , ну норм , для тех кто за командой вообще не следит наверное сойдёт
Не представляю вообще откуда у него аудитория, он же несет чушь полнейшую, какие 20 лямов, он что реально думает Зенит ему платит за пол года зп такую?
Если у Газпрома есть деньги, выделенные конкретно на содержание клуба, то это целевое расходование, без сомнения. Они же не тратят на игроков деньги, предназначенные, скажем, для закупки оборудования. Так что, в лужу пёрнул этот медиафраер.
Зарплату Дурану платит Фенербахче, а аренда стоит Зениту 3,5 млн. Егоров, ты совсем ку-ку?
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Зарплату Дурану платит Фенербахче, а аренда стоит Зениту 3,5 млн. Егоров, ты совсем ку-ку?
Зп Аль-Наср платит, в фенере он в аренде был
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Зарплату Дурану платит Фенербахче, а аренда стоит Зениту 3,5 млн. Егоров, ты совсем ку-ку?
чел к 3-му классу Букварь скурил, какие вопросы?)
Как был глупцом - так им и остался. Аналитика уровня школьника класса 7, а ведь мальчику под сорокет. Еще и президент, типа...
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ФК «10» Азамата против СКА Басты, «Эгриси» встретится с LIt Energy. Расписание и результаты шестой недели НаПике
сегодня, 09:30
«Амкал» обыграл 2Drots в НаПике. Это их первая победа над «дротами» в стартовом матче турниров МФЛ
вчера, 19:12
Твич-канал НаПике заблокировали
вчера, 15:34
Создатель паблика «Некласико»: «Если телеграм заблокируют, пойду курьером #######»
вчера, 15:23
WINLINE – новый титульный партнер «Амкала». На прошлой неделе PARI объявил о завершении контракта с клубом
вчера, 13:44
Фанки: «Некит, как латентный болельщик «Амкала», только кайф получит от поражения 2Drots»
вчера, 12:22
Хул о дерби «Амкал» – 2Drots: «Вспоминается 2 мая, когда я промахнулся, а на меня побежал весь состав «Амкала»
вчера, 11:04
Арчи: «Я заработал 50-60 тысяч рублей со своего трека, а на ролик, где его записывал, потратил 200 тысяч»
вчера, 09:39
Спортмастер PRO – новый технический партнер «Амкала». В январе клуб объявил о завершении контракта с Jögel
6 марта, 17:05
Экс-игрок Fight Nights Батяев работает реабилитологом в «Монако». В прошлом году он играл в Медиалиге
6 марта, 16:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Был лишний вес, но сыграл вполне удовлетворительно». Воспитанник «Зенита» Скроботов впервые вышел за «Ислочь» после 2 лет в Медиалиге
43 минуты назад
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
28 февраля, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
28 февраля, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Рекомендуем