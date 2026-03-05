Хабиб и Махачев назвали певца The Limba нефором. Бойцы отказались играть с ним в падел
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев назвали певца The Limba нефором.
Певец The Limba рассказал, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев назвали его нефором и отказались играть с ним в падел.
«Мой знакомый играл в падел с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. И им не хватало человека. Он хотел меня позвать.
Говорит им: «Давайте я друга позову». Они сказали: «Покажи его инстаграм, как он выглядит». Он им показал, а они: «Да не, нефор какой-то», – сказал музыкант.
Напомним, The Limba сыграл за «Амкал» в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Кванта» (3:1) летом 2025 года.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Бустера
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Источник: твич-канал Бустера
Ясно
Смотреть без смс и регистрации.