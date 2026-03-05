112

Хабиб и Махачев назвали певца The Limba нефором. Бойцы отказались играть с ним в падел

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев назвали певца The Limba нефором.

Певец The Limba рассказал, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев назвали его нефором и отказались играть с ним в падел.

«Мой знакомый играл в падел с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. И им не хватало человека. Он хотел меня позвать.

Говорит им: «Давайте я друга позову». Они сказали: «Покажи его инстаграм, как он выглядит». Он им показал, а они: «Да не, нефор какой-то», – сказал музыкант. 

Напомним, The Limba сыграл за «Амкал» в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Кванта» (3:1) летом 2025 года.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Бустера
logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoПадел
музыка
112 комментариев
Новость, однозначно достойная главной страницы спортивного сайта!
Разбираются парни, шарят. Я вот не в курсе че за лимба такая с падлой
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Разбираются парни, шарят. Я вот не в курсе че за лимба такая с падлой
Это у которой песня пригожая, чем то на "Калинку" смахивает.
Ответ помню джанашия
Это у которой песня пригожая, чем то на "Калинку" смахивает.
А падла, это, который Доценту на ногу батарею уронил.
Продолжайте вести наблюдение
Новости с улицы Сезам
Ответ Леха Нету
Новости с улицы Сезам
В мире животных
Зачем я это прочитал?
Спортс

Источник: твич-канал Бустера

Ясно
От нас щас что требуется?
Ответ Дима Рытвин
От нас щас что требуется?
Быть в курсе )))
Брутальные мужики смотрят инстаграмм партнера по игре в падел.
Смотреть без смс и регистрации.
Горцы на кочевника наехали? Совсем страх потеряли, забыли от кого в горы сбежали ;))
Я не знаю кто такой Лимба, но не думаю, что он в папахе или в ушанке в помещениях ходит.
Ответ Дмитрий Рабко
Я не знаю кто такой Лимба, но не думаю, что он в папахе или в ушанке в помещениях ходит.
в мамахе )
