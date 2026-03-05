Егоров о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Мотивация для говноорганизаций ФИФА и УЕФА не возвращать нас. На нас же смотрят не так, как на Израиль и США»

Егоров о расизме фанатов: это мотивация для ФИФА и УЕФА не возвращать нас.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о ситуации с возможными расистскими оскорблениями в адрес форварда «Краснодара » Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА .

«Краснодар» уступил армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил , что обратится в КДК.

«Да, Кордоба ретив в единоборствах. Он силен и мощен. Он врубается во все разговоры с судьями, постоянно требует, просит и кричит. Но я не помню, чтобы он был замечен в провокациях, связанных с фанатами.

И, конечно, когда человек не ведет себя как Винисиус , не ведет себя постоянно вызывающе, а ты допускаешь массовое уханье с трибун, то это, к сожалению, очередной жирный плюс для чиновников в процессе объяснения, зачем нужен Fan ID.

Нет ничего глупее, чем ухать с трибуны, чтобы тебя потом задержали или обвинили в разжигании розни, или твой клуб лишился фанатской трибуны.

Или чтобы это было мотивацией для замечательных, простите, скажу неприятное слово, говноорганизаций, вроде ФИФА и УЕФА , у которых избирательный подход, не возвращать нас. На нас же смотрят иначе, чем на Израиль или США.

Вы пришли на матч получать удовольствие. Ваша команда играла намного лучше. Она этот «Краснодар» отвозила, нанеся под 30 ударов.

Провал и позор, что мы говорим про такой эпизод расизма. Тем более с Кордобой, который является послом РПЛ в мире, потому что он игрок сборной Колумбии , уважаемый человек, боец и борец. Для РПЛ такие легионеры – золото, а мы так к нему относимся», – сказал Егоров.