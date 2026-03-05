  • Спортс
  • Егоров о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Мотивация для говноорганизаций ФИФА и УЕФА не возвращать нас. На нас же смотрят не так, как на Израиль и США»
28

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о ситуации с возможными расистскими оскорблениями в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА.

«Краснодар» уступил армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил, что обратится в КДК.

«Да, Кордоба ретив в единоборствах. Он силен и мощен. Он врубается во все разговоры с судьями, постоянно требует, просит и кричит. Но я не помню, чтобы он был замечен в провокациях, связанных с фанатами.

И, конечно, когда человек не ведет себя как Винисиус, не ведет себя постоянно вызывающе, а ты допускаешь массовое уханье с трибун, то это, к сожалению, очередной жирный плюс для чиновников в процессе объяснения, зачем нужен Fan ID.

Нет ничего глупее, чем ухать с трибуны, чтобы тебя потом задержали или обвинили в разжигании розни, или твой клуб лишился фанатской трибуны.

Или чтобы это было мотивацией для замечательных, простите, скажу неприятное слово, говноорганизаций, вроде ФИФА и УЕФА, у которых избирательный подход, не возвращать нас. На нас же смотрят иначе, чем на Израиль или США.

Вы пришли на матч получать удовольствие. Ваша команда играла намного лучше. Она этот «Краснодар» отвозила, нанеся под 30 ударов.

Провал и позор, что мы говорим про такой эпизод расизма. Тем более с Кордобой, который является послом РПЛ в мире, потому что он игрок сборной Колумбии, уважаемый человек, боец и борец. Для РПЛ такие легионеры – золото, а мы так к нему относимся», – сказал Егоров.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю лихорадочно : Что за Егоров ? ))
Хорош уже эту шваль публиковать )
Ответ OldRedWhite
Думаю лихорадочно : Что за Егоров ? )) Хорош уже эту шваль публиковать )
Сам Егоров был на матче? Он лично слышал массовое уханье с трибун? Звездобол!
Ответ Evgen Vynokurov
Сам Егоров был на матче? Он лично слышал массовое уханье с трибун? Звездобол!
Да ухали… был на трибуне)
"Но я не помню, чтобы он был замечен в провокациях, связанных с фанатами" - зато сколько провокаций на поле, пальцев рук не хватит сосчитать

"массовое уханье с трибун" - настолько массовое, что его, кроме нескольких игроков Краснодара не слышал

Дружок Смолова решил обелить Краснодар)
Ответ Aleksey Yashin
"Но я не помню, чтобы он был замечен в провокациях, связанных с фанатами" - зато сколько провокаций на поле, пальцев рук не хватит сосчитать "массовое уханье с трибун" - настолько массовое, что его, кроме нескольких игроков Краснодара не слышал Дружок Смолова решил обелить Краснодар)
Дружок любителя страны сала Тогда все логично.
Ответ Некорректный туберкулез
Дружок любителя страны сала Тогда все логично.
Такой Ник в сочетании с такой Аватаркой года 2 общего режима за дискредитацию армии !
Правда , если молод и здоров , всегда есть альтернатива !
Ну нас может кто-то и смотрит, но про тебя точно там никто не знает.
Зато мы тебя помним, как хайпожера готового есть дерьмо ради популярности.
Ну если по эпизодом расистских оскорблений рассматривать, то вспомнить сколько таких скандалов было в Испании, только лишь с Вини даже, их тоже отстранять? Бред какой-то
Дело в том, что у них нет доказательств...я допускаю что Кордоба много услышал про себя с фанатской трибуны, но не рассизм. Но посоветовавшись, они решили таким образом нагадить ЦСКА, начали с раздевалки
Ответ Слепой снайпер
Дело в том, что у них нет доказательств...я допускаю что Кордоба много услышал про себя с фанатской трибуны, но не рассизм. Но посоветовавшись, они решили таким образом нагадить ЦСКА, начали с раздевалки
Это в трансляции было слышно. В тг есть вырезки с трансляций. Думаю со служебных будет ещё лучше слышно, как фанаты делают звук обезьян
Ответ Миша Асеев
Это в трансляции было слышно. В тг есть вырезки с трансляций. Думаю со служебных будет ещё лучше слышно, как фанаты делают звук обезьян
Ссылки кидайте пожалуйста, ни одного видео не удалось посмотреть только звездежь
Ну высказался и высказался. Кто спрашивал то мнение это?
Ну так надо радоваться, что о тебе заботятся и не дают влезть во всякое (запрещенный для пользоватлей сайта синоним какашки). Живи в чистоте и радуйся.
Расистка не место на трибунах.
