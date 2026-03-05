Некит о матче против «Амкала»: «Будет ###### эмоциональная куйка»
Президент 2Drots Некит высказался о матче против «Амкала».
– Кто фаворит в матче с «Амкалом»?
– По «Амкалу» видно, что у них есть рисунок игры. Они откатываются назад, играют на контратаках. Они в этом формате хорошо выглядят.
У меня нет иллюзий, что будет легко. Будет ###### [капец] эмоциональная куйка, – сказал президент 2Drots.
