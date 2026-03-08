ФК «10» Азамата против СКА Басты, «Эгриси» встретится с LIt Energy. Расписание и результаты шестой недели НаПике
Расписание и результаты шестой игровой недели НаПике.
НаПике, шестая неделя
7 марта, суббота
«Дружина» – «Банка» – 4:4, 3:2 Б
«Амкал» – 2Drots – 9:7
«Без Предела» – «Броуки» – 4:8
8 марта, воскресенье
ФК «10» – СКА. Начало – в 15:00.
«Народная Команда» – Fight Nights. Начало – в 17:00.
«Эгриси» – Lit Energy. Начало – в 19:00.
Матчи пройдут в Москве в манеже «Академия Будущего».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: НаПике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем