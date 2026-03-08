  • Спортс
0

ФК «10» Азамата против СКА Басты, «Эгриси» встретится с LIt Energy. Расписание и результаты шестой недели НаПике

Расписание и результаты шестой игровой недели НаПике.

НаПике, шестая неделя

7 марта, суббота

«Дружина» – «Банка» – 4:4, 3:2 Б

«Амкал» – 2Drots – 9:7

«Без Предела» – «Броуки» – 4:8

8 марта, воскресенье

ФК «10» – СКА. Начало – в 15:00. 

«Народная Команда» – Fight Nights. Начало – в 17:00.

«Эгриси» – Lit Energy. Начало – в 19:00.

Матчи пройдут в Москве в манеже «Академия Будущего».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: НаПике
Рекомендуем