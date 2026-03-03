Prime Squad анонсировал участие в МФЛ-7. За клуб сыграют экс-звезды 2Drots Слон, Сэмио, Стиль, Сычев и Арчи

Prime Squad анонсировал участие в МФЛ-7.

Prime Squad анонсировал участие в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги .

Клуб выпустил ролик, в котором объявил о создании команды для участия в новом сезоне Медиалиги.

В видео снялись экс-звезды 2Drots Слон, Сэмио , Алекс Стиль , Дмитрий Сычев , Арчи , Сергей Брейн и блогер Кадрол.

Также в ролике принял участие комментатор Виктор Гусев.

Титульным партнером клуба стала БК «Лига Ставок ».

Напомним, Prime Squad выступает в НаПике Дети под руководством Эда, Слона и Сэмио.