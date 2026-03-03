Prime Squad анонсировал участие в МФЛ-7. За клуб сыграют экс-звезды 2Drots Слон, Сэмио, Стиль, Сычев и Арчи
Prime Squad анонсировал участие в МФЛ-7.
Prime Squad анонсировал участие в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги.
Клуб выпустил ролик, в котором объявил о создании команды для участия в новом сезоне Медиалиги.
В видео снялись экс-звезды 2Drots Слон, Сэмио, Алекс Стиль, Дмитрий Сычев, Арчи, Сергей Брейн и блогер Кадрол.
Также в ролике принял участие комментатор Виктор Гусев.
Титульным партнером клуба стала БК «Лига Ставок».
Напомним, Prime Squad выступает в НаПике Дети под руководством Эда, Слона и Сэмио.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Prime Squad
