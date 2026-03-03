Дрозд из СКА Басты перешел в «Фанком»

Хавбек СКА Басты Илья Дроздов перешел в кировский «Фанком ».

СКА объявил о расставании с 25-летним полузащитником.

В профессиональном футболе Дрозд выступал за белорусский «Нафтан », «Сахалин» и «Сахалинец».

В WINLINE Медиалиге хавбек играл за «Сахалинец», «Коней», а с осени 2024 года представлял в СКА.