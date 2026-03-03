Дрозд из СКА Басты перешел в «Фанком»
Хавбек СКА Басты Илья Дроздов перешел в кировский «Фанком».
СКА объявил о расставании с 25-летним полузащитником.
В профессиональном футболе Дрозд выступал за белорусский «Нафтан», «Сахалин» и «Сахалинец».
В WINLINE Медиалиге хавбек играл за «Сахалинец», «Коней», а с осени 2024 года представлял в СКА.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
давно напрашивалось
Пес из будки ушел во двор.
«дрозд должен быть в горах» (с) Костя Пушкин
Ок
Для кого эти выceры публикуются?
