Смолов о Глушенкове: «Он никогда не уйдет из «Зенита». Сейчас вернут еврокубки – они там будут участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе»
Смолов о Глушенкове: он никогда не уйдет из «Зенита».
Федор Смолов, президент «Броуков» Дмитрий Егоров и журналист Андрей Панков обсудили, может ли Максим Глушенков покинуть «Зенит».
Дмитрий Егоров: «За сколько Глушенков может уйти из «Зенита»?
Андрей Панков: «Он никогда не уйдет из «Зенита».
Федор Смолов: «Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие. И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать.
Вот сейчас вернут еврокубки. «Зенит» там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: SMOL FM на ВидеоСпортсе’‘
Он сильный переговорщик
Не Глушенкова стиль. До 26 лет ни с одним товарищем по команде не срался, а тут вдруг аж "со всеми" )) Интервью будут непривычными, это да. Но, по большому счету, никого он в них не задевает, разве что некоторых болельщиков со спортсру бесит.
Даже что Вендел читать и писать не умеет не от него узнали )