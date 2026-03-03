Смолов о Глушенкове: «Он никогда не уйдет из «Зенита». Сейчас вернут еврокубки – они там будут участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе»

Смолов о Глушенкове: он никогда не уйдет из «Зенита».

Федор Смолов, президент «Броуков» Дмитрий Егоров и журналист Андрей Панков обсудили, может ли Максим Глушенков покинуть «Зенит».

Дмитрий Егоров: «За сколько Глушенков может уйти из «Зенита »?

Андрей Панков : «Он никогда не уйдет из «Зенита».

Федор Смолов : «Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие. И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать.

Вот сейчас вернут еврокубки. «Зенит» там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе».