  • Смолов о Глушенкове: «Он никогда не уйдет из «Зенита». Сейчас вернут еврокубки – они там будут участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе»
44

Смолов о Глушенкове: «Он никогда не уйдет из «Зенита». Сейчас вернут еврокубки – они там будут участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе»

Смолов о Глушенкове: он никогда не уйдет из «Зенита».

Федор Смолов, президент «Броуков» Дмитрий Егоров и журналист Андрей Панков обсудили, может ли Максим Глушенков покинуть «Зенит».

Дмитрий Егоров: «За сколько Глушенков может уйти из «Зенита»?

Андрей Панков: «Он никогда не уйдет из «Зенита».

Федор Смолов: «Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие. И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать.

Вот сейчас вернут еврокубки. «Зенит» там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: SMOL FM на ВидеоСпортсе’‘
44 комментария
Прям сейчас вернут еврокубки? Это инсайд?
Ответ Михо
Прям сейчас вернут еврокубки? Это инсайд?
Только еврокубки об этом пока не знают. Федя случайно испортил сюрприз.
Ответ Михо
Прям сейчас вернут еврокубки? Это инсайд?
Хотелось бы конечно верить что это инсайд, слитый от его агента Ткаченко, которому это слили в УЕФА, но кажется живая легенда Фейеноорда и Сельты, просто живёт в каком-то своём воображаемом мире, где все россияне три раза в год летают в отпуск на Сен-Барт.
Вот сейчас вернут еврокубки (c) Фонд золотых цитат российского футбола.
Ответ SVD44
Вот сейчас вернут еврокубки (c) Фонд золотых цитат российского футбола.
"Вот-вот уже почти договорились" (с)
Ответ SVD44
Вот сейчас вернут еврокубки (c) Фонд золотых цитат российского футбола.
сразу мем вспоминается) ’’Вот сейчас вернут еврокубки. Заживем’’
кто бы еще в еврокубки вернул
Ответ rarrih
кто бы еще в еврокубки вернул
Смолов и вернет !
Он сильный переговорщик
"скоро вернут " - слышно уже несколько лет
Ответ Строган Колянов
"скоро вернут " - слышно уже несколько лет
От создалей "Скоро конец доллару и Америка падёт".
Ответ Владислав88
От создалей "Скоро конец доллару и Америка падёт".
от создателей " в Европе ждут нашего возвращения"
Откуда у наших футболистов и диванных экспертов постоянно такая уверенность что сборную России и российские клубы хоть куда-то вернут в ближайшем будущем? Со сборной России и с российскими клубами кто-то сильно захочет играть или что?
Ответ Travis Henderson
Откуда у наших футболистов и диванных экспертов постоянно такая уверенность что сборную России и российские клубы хоть куда-то вернут в ближайшем будущем? Со сборной России и с российскими клубами кто-то сильно захочет играть или что?
Захотят. Очки же лишними не бывают)
Прям вижу ..... Макс с недовольным лицом выходит на балкон и кричит. Я остаюсь!!! Я буду здесь жить!!!!
У меня нет такой уверенности, может из-за своего характера со всеми посраться. Плюс в еврокубки могут нас вернуть, когда уже Макс будет заканчивать, тогда вариант с Европой точно возникнет
Ответ Тралл из Питера
У меня нет такой уверенности, может из-за своего характера со всеми посраться. Плюс в еврокубки могут нас вернуть, когда уже Макс будет заканчивать, тогда вариант с Европой точно возникнет
восточной
Ответ Тралл из Питера
У меня нет такой уверенности, может из-за своего характера со всеми посраться. Плюс в еврокубки могут нас вернуть, когда уже Макс будет заканчивать, тогда вариант с Европой точно возникнет
//может из-за своего характера со всеми посраться.//
Не Глушенкова стиль. До 26 лет ни с одним товарищем по команде не срался, а тут вдруг аж "со всеми" )) Интервью будут непривычными, это да. Но, по большому счету, никого он в них не задевает, разве что некоторых болельщиков со спортсру бесит.
Даже что Вендел читать и писать не умеет не от него узнали )
какие еврокубки? когда вернут?
кубок европейской части россии
Вернут, конечно. Сначала Иран вернут в еврокубки, потом сразу мы.
