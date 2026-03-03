  • Спортс
  Дмитрий Кузнецов: «Футболисты впадают в депрессию, когда начинают зарабатывать копейки после окончания карьеры»
24

Президент «Союза» и бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о проблемах футболистов из-за больших заработков.

– Почему многие футболисты попадают в ловушку больших трат, зависимостей, азарта?

– Я в одно время сам попал в такую ловушку. Но удачно выбрался из нее. Только ты сам это можешь сделать. Никакие психологи тебе не помогут.

Азарт, трата денег появляются, если они легко достались. Но если достались тяжело и знаешь, что за этим стоит, то будешь по-другому относиться ко всем этим развлечениям. Тем более если есть семья, дети, родители. Надо думать головой, относиться бережно к семье.

В один момент ты закончишь играть в футбол. Потом очень тяжело. Некоторые впадают в депрессию после таких заработков. Они начинают зарабатывать копейки. Это становится большой проблемой. Они впадают в алкоголь.

Должен быть человек рядом – друзья или жена, которые тебя всегда остановят и направят в нужное русло. Но соблазн велик, когда получаешь большие деньги. Ты думаешь, что тебе все разрешено, что ты можешь все купить. Но это зависит от человека.

Я сам проигрывал 20 тысяч долларов. Пришел в казино, было хорошее настроение, сел и проиграл. Потом уже было плохое настроение. После решил, что так не надо делать.

Проблемы начинаются не только у тебя, но и у всех, кто тебя окружает. Там должен, еще где-то должен, там жене не дал, еще раз не дал, – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Алишера Фозилова
Добро пожаловать в мир смертных. Где звёзды становятся людьми. А люди — банкротами.
Хаха, значит простой народец живет в депрессии всегда)
Ответ Marcus-light
Хаха, значит простой народец живет в депрессии всегда)
нет, в этом случае это обычная ситуация, неизменная и депрессии нет
Ответ Vatikan
нет, в этом случае это обычная ситуация, неизменная и депрессии нет
Для обычного народа очень изменная. Раза два за год цены повышаются и приходит депрессия у большинства.
Пусть берут уроки инвестиций у Лещука.
Ответ Алексей Новиков
Пусть берут уроки инвестиций у Лещука.
дорого?
Ответ Алексей Новиков
Пусть берут уроки инвестиций у Лещука.
может у него вратарскому мастерству еще поучиться?))
Предлагаю изначально не платить им много
учителя, врачи , водители, монтажники,кочегары, рыбаки, моряки....и так далее как тогда они живут и годами и десятилетиями делают свое дело, растят детей , живут и не жалуются и депрессии свои заедают работой и сложным бытом .....когда читаю подобное возникает неприятие ..люди обычных профессий и живущие ,. на земле..не получают двойные или тройные премии за победу на выезде или дома. не живут в хороших отелях , не питаются лучшими продуктами в ресторанах, не получают бесплатное отличное мед обслуживание, их женам и детям не подают к подьезду микроавтобус с водителем для поездки в лучший дет садик или школу в городе , а в некоторых случаях, и в стране...
а они не впадают в депрессию когда зарабатывают миллионы, играя на копейки
Они впадают в депрессию, когда начинают зарабатывать, как все. Причём, как правило, намного выше среднего. Так, может быть, с целью сбережения их здоровья, перестать осыпать их неимоверным баблом???
Давайте их пожалеем.
Ответ Антон Фалафель
Давайте их пожалеем.
Подумал я над Вашим предложением и решил отказаться.Не смог почему-то вызвать в себе жалость.
Ответ Антон Фалафель
Давайте их пожалеем.
Пожалей ты меня, пожалей!
За все мои футбольные ошибки,
За то что получал огромные прибытки,
Ты пожалей меня родная, пожалей! 😢
Если футболист считает что деньги достались легко значит он так за них отработал. Изи мани.
Когда Пеле решил повесить бутсы на гвоздь, то выяснилось, что денег нет - его управляющий то ли крайне неудачно вложился, то ли просто украл. Пеле не запил, а снял бутсы с гвоздя и пошел играть в шоу-клуб Космос.
