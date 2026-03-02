  • Спортс
  • Анара, отбывшего 15 суток ареста в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек, отпустили в первый же день, но он отказался выходить без Ренатко
Стримера Анара отпустили в первый же день, но он отказался выходить без Ренатко.

Стример Анар Абдуллаев сообщил, что его отпустили в первый день после ареста в Казахстане, но он отказался выходить без Ренатко. 

Напомним, он и другой стример Ренатко были арестованы на 15 суток. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима. 1 марта стримеры сообщили, что вышли на свободу.

«Мне отдали паспорт, телефон и говорят: «Ты свободен». Я такой: «А Ренат?» Сказали, что он остается. Я говорю, что остаюсь с ним.

Думаю, если я свободен, то дождусь суда, и мы с ним пойдем домой, наверное.

Я остался. Суд прошел за 32 секунды. Нам с Ренатом дали по 15 суток. Думаю: «####### [Классно] подождал», – сказал стример.

Также Анар сообщил, что выступит за 2Drots против «Эгриси» в эту среду.

В конце января стример сыграл за 2D в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Анара Абдуллаева
Ренатко?
Как можно на главной поститься эту чушь?
Ответ Александр Беляков
Ренатко? Как можно на главной поститься эту чушь?
Для спортса нет ничего невозможного.
Ренатко креведко
Зачем нам эти новости, особенно на главной ?
куда минусовать.
Это чушь с расчетом на самых тупорылых. Мне даже лень обосновать.
Открываем на танцполе групповуху доброй воли
Среди пафосных гостей стримерочки всех мастей
ренатка литвинова?
Ренатко, голубятня какая-то
Так даже Ахметова в детстве не называли.
Анар, Ренатко..
Кто эти люди?
