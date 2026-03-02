Анара, отбывшего 15 суток ареста в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек, отпустили в первый же день, но он отказался выходить без Ренатко

Стримера Анара отпустили в первый же день, но он отказался выходить без Ренатко.

Стример Анар Абдуллаев сообщил, что его отпустили в первый день после ареста в Казахстане, но он отказался выходить без Ренатко.

Напомним, он и другой стример Ренатко были арестованы на 15 суток. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима. 1 марта стримеры сообщили, что вышли на свободу.

«Мне отдали паспорт, телефон и говорят: «Ты свободен». Я такой: «А Ренат?» Сказали, что он остается. Я говорю, что остаюсь с ним.

Думаю, если я свободен, то дождусь суда, и мы с ним пойдем домой, наверное.

Я остался. Суд прошел за 32 секунды. Нам с Ренатом дали по 15 суток. Думаю: «####### [Классно] подождал», – сказал стример.

Также Анар сообщил, что выступит за 2Drots против «Эгриси » в эту среду.

В конце января стример сыграл за 2D в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.