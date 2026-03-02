Острый из Медиалиги забил гол в дебютном матче за «Азиягол»

Экс-хавбек Fight Nights и СКА из WINLINE Медиалиги Дмитрий Островский забил гол в дебютном матче за «Азиягол».



27-летний полузащитник отличился в матче против «Абдыш-Ата » (2:1). Острый вышел на замену за 10 минут до конца матча и забил победный гол на 92 минуте.



Напомним, Островский перешел в «Азиягол» из Fight Nights.