Острый из Медиалиги забил гол в дебютном матче за «Азиягол»
Экс-хавбек Fight Nights и СКА из WINLINE Медиалиги Дмитрий Островский забил гол в дебютном матче за «Азиягол».
27-летний полузащитник отличился в матче против «Абдыш-Ата» (2:1). Острый вышел на замену за 10 минут до конца матча и забил победный гол на 92 минуте.
Напомним, Островский перешел в «Азиягол» из Fight Nights.
