  • Смолов о Карседо в «Спартаке»: «Было много достойных кандидатов среди отечественных специалистов: Карпин, Талалаев или Кононов»
42

Смолов о Карседо в «Спартаке»: «Было много достойных кандидатов среди отечественных специалистов: Карпин, Талалаев или Кононов»

Федор Смолов: было много кандидатов среди наших специалистов для «Спартака».

Федор Смолов и президент «Броуков» Дмитрий Егоров обсудили назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака». 

Дмитрий Егоров: «Вот Сергей Юран говорит: «Кто это приехал? Он где вообще тренировал? Нигде не тренировал». Дмитрий Аленичев, который сидит на даче почти 10 лет, говорит: «Где он тренировал? Что это такое? Кто он?» Вопрос: лучше взять, например, Юрана или Аленичева? Или полезнее для российского футбола привести чела, который много лет работал с Унаи Эмери и после добивался определенных результатов с «Пафосом». Он работал с Неймаром, Мбаппе, со звездами того «Арсенала». Что лучше для России?»

Федор Смолов: «Для меня назначение Карседо в «Спартак» выглядит последовательным и логичным. Там спортивный директор Кахигао. В «Спартаке» несколько центров принятия решений. И назначение тренера испанца – это укрепление собственных позиций для спортивного директора.

Они вместе работали в «Арсенале», говорят на одном языке и могут выстроить понятную коммуникацию и некую спортивную вертикаль, где есть прямая коммуникация по трансферам между тренером и спортивным директором. Спортдир в курсе – во что хочет играть команда, общается с тренером насчет каждодневного тренировочного процесса.

Но я думаю, было достаточно много достойных кандидатов среди русских отечественных специалистов».

Егоров: «Назови хоть одного».

Смолов: «Талалаев, Карпин».

Егоров: «Ты меня подкалываешь с кандидатурой Карпина? Он только что ушел из «Динамо» и сказал, что больше не будет тренировать».

Смолов: «Нет. Романов доводит сезон до конца. А летом приходит свежевыбритый и отдохнувший Валерий Георгиевич.  

Или Кононов Олег. Мне кажется, у него осталась незакрытая история со «Спартаком». Присутствует недосказанность. Дайте шанс Олегу Кононову».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: SMOL FM на ВидеоСпортсе’‘
42 комментария
смолов и раньше умом и сообразительностью не отличался, ну а про егорова и говорить ничего не надо, достаточно пройтись по тегу и почитать..
Ответ Streetbor
То есть один говорит, что назначение чела, работавшего с Эмири, это хорошо для нашего футбола. Второй говорит, что много и у нас достойных кандидатов.
Но умом не отличаются они оба.

У вас наверное какое-то особенное умное мнение относительно назначения тренера для Спартака, отличное от мнений этих двоих. Или цель просто обос...ть, не особо вникая в суть написанного
Ответ Naxera
Потому что одна фраза про Карседо, или даже двадцать одна не исправят ГОДЫ глупостей, которые он говорил и писал.
Действительно, почему не взяли Кононова с его искрометным футболом и умопомрачительными пиджаками? Самый очевидный вариант и не заметили!
Оставьте Талалаева Балтике, пожалуйста)
Это же троллинг, я думаю, в здравом уме такое не скажешь
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
К сожалению нет...
Смолов переохладился, пора в Дубай к корешу лететь. К брату по разуму!
Кононов... Федя пыхнул наверное. Достоинство и Кононов это антиподы...
С Карпиным и Кононовым в СМ все ясно. Это невозможно. Смолов или пристрастный, или идиот.
Ответ nick-basil
как можно их вновь запускать в тот же аквариум? они ж там облажались в свое время. смолов тупой или прикидывается тупым. ну нельзя брать тренером того, кто ушел с плохим результатом. ладно еще Карпин, он для Спартака в доску свой, но его записали прилюдно в сбитые и тп. а Кононов вообще проигрывал всем подряд осенью 2019 и откровенно выбешивал фанатскую трибуну своим пиджаком.
просто тошнит уже, я вообще за Локо, но как тошнит от воплей есть отечественные, да нет их, они не учатся они сидят и ждут, ждуны
Кононов, Карпин … что он несет… блоги еще ведкт какието … ну это просто п####ц )))
