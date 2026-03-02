Смолов о Карседо в «Спартаке»: «Было много достойных кандидатов среди отечественных специалистов: Карпин, Талалаев или Кононов»
Федор Смолов и президент «Броуков» Дмитрий Егоров обсудили назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».
Дмитрий Егоров: «Вот Сергей Юран говорит: «Кто это приехал? Он где вообще тренировал? Нигде не тренировал». Дмитрий Аленичев, который сидит на даче почти 10 лет, говорит: «Где он тренировал? Что это такое? Кто он?» Вопрос: лучше взять, например, Юрана или Аленичева? Или полезнее для российского футбола привести чела, который много лет работал с Унаи Эмери и после добивался определенных результатов с «Пафосом». Он работал с Неймаром, Мбаппе, со звездами того «Арсенала». Что лучше для России?»
Федор Смолов: «Для меня назначение Карседо в «Спартак» выглядит последовательным и логичным. Там спортивный директор Кахигао. В «Спартаке» несколько центров принятия решений. И назначение тренера испанца – это укрепление собственных позиций для спортивного директора.
Они вместе работали в «Арсенале», говорят на одном языке и могут выстроить понятную коммуникацию и некую спортивную вертикаль, где есть прямая коммуникация по трансферам между тренером и спортивным директором. Спортдир в курсе – во что хочет играть команда, общается с тренером насчет каждодневного тренировочного процесса.
Но я думаю, было достаточно много достойных кандидатов среди русских отечественных специалистов».
Егоров: «Назови хоть одного».
Егоров: «Ты меня подкалываешь с кандидатурой Карпина? Он только что ушел из «Динамо» и сказал, что больше не будет тренировать».
Смолов: «Нет. Романов доводит сезон до конца. А летом приходит свежевыбритый и отдохнувший Валерий Георгиевич.
Или Кононов Олег. Мне кажется, у него осталась незакрытая история со «Спартаком». Присутствует недосказанность. Дайте шанс Олегу Кононову».
