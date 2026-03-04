0

2Drots проиграли «Эгриси», «Амкал» разгромил «Без Предела». Результаты НаПике

Расписание и результаты матчей шестой недели НаПике.

Результаты матчей НаПике на шестой игровой неделе.

НаПике, шестая неделя

4 марта, среда

«Эгриси» – 2Drots – 6:6, 2:0 Б

«Народная Команда» – «Дружина» – 11:6

«Амкал» – «Без Предела» – 13:6

Матчи прошли в Москве в манеже «Академия Будущего».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: НаПике
