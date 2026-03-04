2Drots проиграли «Эгриси», «Амкал» разгромил «Без Предела». Результаты НаПике
Результаты матчей НаПике на шестой игровой неделе.
НаПике, шестая неделя
4 марта, среда
«Эгриси» – 2Drots – 6:6, 2:0 Б
«Народная Команда» – «Дружина» – 11:6
«Амкал» – «Без Предела» – 13:6
Матчи прошли в Москве в манеже «Академия Будущего».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
