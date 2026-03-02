Вагабонд – «Король НаПике». Звезда 2Drots признан лучшим медийным игроком 5-й недели НаПике, Гаджиев – на втором месте

Вагабонд получил награду «Король НаПике».

Вагабонд получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок 5-й игровой недели лиги НаПике.

Защитник 2Drots провел один матч в НаПике, забил 5 голов (1 – в основное время, 2 – в медиапике, 2 – победный гол за два из центрального круга) и отдал две голевые передачи (1 – в основное время, 1 – в медиапике).

На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов и президент «Банки» Фил Воронин.

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Звезда 2Drots Вагабонд: 5 голов, 2 ассиста

Промоутер Камил Гаджиев: 3 гола

Комик Роман Косицын: 2 гола, 1 ассист

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров : 1 гол, 2 ассиста

Тиктокер Володя XXL: 2 гола

Комик Фил Воронин: 2 гола

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный: 2 гола

Музыкант Роман Лямцев: 2 гола

Рэпер Чипинкос: 2 гола

Актер Игорь Ознобихин: 2 гола

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев , Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.