Гаджиев обещал Мальдонадо 100 тысяч долларов за нокаут Емельяненко в 2016-м: «Я хотел его мотивировать. А у Федора и так была мотивация»

Камил Гаджиев: я сказал Мальдонадо, что заплачу 100 тысяч долларов за нокаут.

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев рассказал подробности о бое Фабио Мальдонадо с Федором Емельяненко .

17 июня 2016 года прошел турнир Fight Nights Global 50, в главном бою которого выступили Федор Емельяненко и Фабио Мальдонадо. Емельяненко победил большинством голосов судей по итогам 3-х раундов боя.

«На 50-м турнире Fight Nights был интересный момент. Я спрашивал у менеджера Мальдонадо, Стефано Сартори: «Подерется ли Фабио или нет?» Все мне говорили, что он хоть и выступал в UFC, но он был «ну таким». Стефано мне ответил, что сто процентов будет бой. Я сомневался, конечно, но решился поговорить с ними.

Мы тогда жили в одном отеле, и я попросил Стефано выйти с Фабио ко мне. Говорю Фабио: «Если ты завтра нокаутируешь Федора Емельяненко, то я заплачу сверху 100 тысяч долларов». Я хотел его мотивировать, чтобы у него появилось дополнительное вдохновение.

Как ни крути, бабки имеют значение. Гонорар был 50 тысяч. Я подумал: вдруг иностранец где-то в бою поломается, то он заберет полтос и уедет. Когда ситуация закрутилась, я подумал: «Вот это Фабио дает».

Федору ничего не предлагал – у него и так была мотивация, он был фаворитом и деньги были нормальными. Я не верил, что Фабио выиграет, но хотел, чтобы он к этому стремился, хотел, чтобы он дрался», – сказал Гаджиев.