  Гаджиев обещал Мальдонадо 100 тысяч долларов за нокаут Емельяненко в 2016-м: «Я хотел его мотивировать. А у Федора и так была мотивация»
Гаджиев обещал Мальдонадо 100 тысяч долларов за нокаут Емельяненко в 2016-м: «Я хотел его мотивировать. А у Федора и так была мотивация»

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев рассказал подробности о бое Фабио Мальдонадо с Федором Емельяненко.

17 июня 2016 года прошел турнир Fight Nights Global 50, в главном бою которого выступили Федор Емельяненко и Фабио Мальдонадо. Емельяненко победил большинством голосов судей по итогам 3-х раундов боя.

«На 50-м турнире Fight Nights был интересный момент. Я спрашивал у менеджера Мальдонадо, Стефано Сартори: «Подерется ли Фабио или нет?» Все мне говорили, что он хоть и выступал в UFC, но он был «ну таким». Стефано мне ответил, что сто процентов будет бой. Я сомневался, конечно, но решился поговорить с ними.

Мы тогда жили в одном отеле, и я попросил Стефано выйти с Фабио ко мне. Говорю Фабио: «Если ты завтра нокаутируешь Федора Емельяненко, то я заплачу сверху 100 тысяч долларов». Я хотел его мотивировать, чтобы у него появилось дополнительное вдохновение.

Как ни крути, бабки имеют значение. Гонорар был 50 тысяч. Я подумал: вдруг иностранец где-то в бою поломается, то он заберет полтос и уедет. Когда ситуация закрутилась, я подумал: «Вот это Фабио дает».

Федору ничего не предлагал – у него и так была мотивация, он был фаворитом и деньги были нормальными. Я не верил, что Фабио выиграет, но хотел, чтобы он к этому стремился, хотел, чтобы он дрался», – сказал Гаджиев.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: подкаст Hustle Show
11 комментариев
Так Мальдонадо и победил)))
Правда не нокаутом)))
Ответ Пётр Гамаз
Так Мальдонадо и победил))) Правда не нокаутом)))
Не победил 28-28
Ответ zzzeeerrrooo
Не победил 28-28
Плюсики он захотел собрать
Т.е. ты настолько бездарный промоутер, что только накануне боя решил дополнительно мотивировать бойца из главного боя эвента? Кстати, а почему, зная что Фабио "ну такой" он не решил вопрос как он там высказался: "Бывают бараны – таких надо кулаками лечить", - ну вот, полечил бы его.
так он бы и получил, да кто-то "промотивировал" рефери не останавливать бой в первом раунде
В нокаут не отправил, но фейс подпортил...
Я думал ничью домашнюю дадут))
Тогда видать бабла было с горкой раз такие суммы
