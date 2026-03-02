2Drots больше не будут играть в форме Nike. Клуб планирует выпустить комплекты собственного бренда

2Drots больше не будут играть в форме Nike.

Основатель ChebuRussia TV и дизайнер 2Drots Артем Французов рассказал о планах по созданию собственной спортивной экипировки.

«У Жеки и Некита (президенты 2Drots – Спортс’‘) есть желание выпустить что-то свое. Мы произвели новую ткань, тестировали варианты. Это долгий процесс. Это будет форма не от Nike, а от собственного бренда», – сказал дизайнер.

2Drots выступали в комплектах от Nike с 2020 года. Игроки академии 2D играют в форме от Primera. Российский бренд также экипирует ЦСКА и «Оренбург».