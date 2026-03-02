0

Дмитрий Егоров: «Наши партнеры не очень хотят, чтобы «Броуки» участвовали в формате 11 на 11»

Дмитрий Егоров: партнеры не очень хотят, чтобы «Броуки» играли 11 на 11.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егорова рассказал о финансовых проблемах клуба.

«У нас будет на команду около 500 тыс. рублей. Партнеры не очень хотят, чтобы «Броуки» участвовали в футболе 11 на 11. Напрямую заявляется: «Вы могли бы зарабатывать эти деньги себе».

Сначала мы строили большой футбольный проект. Медиалига хотела, чтобы команды играли на своих стадионах, но потом построила свой. От нас ушли игроки, пришли непонятные команды с огромными бюджетами.

Ты постоянно страдаешь, денег не хватает, пытаешься судорожно их найти. Теперь еще ввели налоги, которые усложняют владение и управление командой.

Начало футбола 11 на 11 для меня – огромный стресс, так как это не футбол. Если я буду делать профкоманду, то стресса не будет, так как я понимаю, по каким законам все работает. А здесь я не чувствую, что могу делать что-то хорошо», – сказал президент «БроукБойз».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Дмитрия Егорова
