Камил Гаджиев о конфликтах: «Я не моралист, считающий, что решать нужно только словами. Бывают бараны – таких надо кулаками лечить»

Камил Гаджиев: бывают люди, как бараны, – таких нужно кулаками лечить.

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев рассказал об урегулировании межличностных конфликтов.

«Было такое, что человек мне нагрубил и позволил лишнего. А вы знаете, что 99% хейтеров – это люди с нулем подписчиков и публикаций. Он зарегистрировался и просто хейтит. Есть ли смысл с ними рубиться? Нет, конечно же. Они специально создали страницу, чтобы тебя вымораживать.

Смотрю, а мне один и тот же человек постоянно пишет неприятности. Захожу к нему на страницу, а там вполне реальный человек. Даже есть фотографии с теми, кого я знаю. Я ему пишу: «Скинь свой номер». Он мне присылает, а я через три дня должен был ехать к нему в город.

Я подумал: если мы нормально не побеседуем по телефону, то встретимся там. Звоню и говорю ему: «Я поставил себе задачу – объяснить тебе, что ты не прав. Если объясню – хорошо. Если нет, то дальше видно будет». Он сразу: «А что дальше будет?»

И вот я заморочился и начал объяснять его неправоту. Он послушал и сказал: «Да, я не прав». Ну и все, закончили. Я ему тоже отдаю должное, так как человек признал неправоту. Но бывают такие, что упрутся как бараны, – таких нужно кулаками лечить.

Когда я приехал в город, он это увидел и написал: «Я готов подъехать, если что, увидеться». Но не срослось. Я не тот моралист, который считает, что нужно решать только словами. Иногда люди не понимают», – сказал Гаджиев.