  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Камил Гаджиев о конфликтах: «Я не моралист, считающий, что решать нужно только словами. Бывают бараны – таких надо кулаками лечить»
36

Камил Гаджиев о конфликтах: «Я не моралист, считающий, что решать нужно только словами. Бывают бараны – таких надо кулаками лечить»

Камил Гаджиев: бывают люди, как бараны, – таких нужно кулаками лечить.

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев рассказал об урегулировании межличностных конфликтов.

«Было такое, что человек мне нагрубил и позволил лишнего. А вы знаете, что 99% хейтеров – это люди с нулем подписчиков и публикаций. Он зарегистрировался и просто хейтит. Есть ли смысл с ними рубиться? Нет, конечно же. Они специально создали страницу, чтобы тебя вымораживать.

Смотрю, а мне один и тот же человек постоянно пишет неприятности. Захожу к нему на страницу, а там вполне реальный человек. Даже есть фотографии с теми, кого я знаю. Я ему пишу: «Скинь свой номер». Он мне присылает, а я через три дня должен был ехать к нему в город.

Я подумал: если мы нормально не побеседуем по телефону, то встретимся там. Звоню и говорю ему: «Я поставил себе задачу – объяснить тебе, что ты не прав. Если объясню – хорошо. Если нет, то дальше видно будет». Он сразу: «А что дальше будет?»

И вот я заморочился и начал объяснять его неправоту. Он послушал и сказал: «Да, я не прав». Ну и все, закончили. Я ему тоже отдаю должное, так как человек признал неправоту. Но бывают такие, что упрутся как бараны, – таких нужно кулаками лечить.

Когда я приехал в город, он это увидел и написал: «Я готов подъехать, если что, увидеться». Но не срослось. Я не тот моралист, который считает, что нужно решать только словами. Иногда люди не понимают», – сказал Гаджиев.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: подкаст Hustle Show
logoFight Nights
logoКамил Гаджиев
logoAMC Fight Nights
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Твое истинное лицо всем показал Вася Уткин
Ответ kwinto88
Твое истинное лицо всем показал Вася Уткин
все верно, жирдяй своим терпеливым молчанием без клавиатуры показал Гаджиеву его истинное лицо.
Ответ kwinto88
Твое истинное лицо всем показал Вася Уткин
есть какая-нибудь ссылка или что там было? Словоизлияния Васи всегда интересно почитать послушать
Очередной интеллектуал
Ответ Blackrock
Очередной интеллектуал
Надо им устроить дебаты с футбольным Гаджиевым !
А если Гаджиеву объяснят, что он не прав, кулаками? Или "его-то за что"?
Ответ myswordishatred
А если Гаджиеву объяснят, что он не прав, кулаками? Или "его-то за что"?
Да только на слабых конечно. Это база таких персонажей
Ответ myswordishatred
А если Гаджиеву объяснят, что он не прав, кулаками? Или "его-то за что"?
В таких случаях всегда интересна следующая ситуация: Гаджиев считает себя правым, но оппонент оказался сильнее его и надавал по щщам) Что будет дальше?)
Вопрос зоологам ... Вот почему " обезьяна" - расизм , а " баран " - нет ?
Ответ заблокированному пользователю
Вопрос зоологам ... Вот почему " обезьяна" - расизм , а " баран " - нет ?
"Чёрный баран" ?
> Я поставил себе задачу – объяснить тебе, что ты не прав. Если объясню – хорошо. Если нет, то дальше видно будет.

Интересно, а если я скажу, что некий человек - примат, способный доказывать свою правоту только кулаками, а потом этот человек настучит мне по репе, будет ли это значить, что я был не прав?
Ответ Вечно в бане
> Я поставил себе задачу – объяснить тебе, что ты не прав. Если объясню – хорошо. Если нет, то дальше видно будет. Интересно, а если я скажу, что некий человек - примат, способный доказывать свою правоту только кулаками, а потом этот человек настучит мне по репе, будет ли это значить, что я был не прав?
ты будешь прав, но расстроен, наверное.
есть ещё ветка вероятности событий , где ты будешь и прав и настучишь по репе))
Ответ Вечно в бане
> Я поставил себе задачу – объяснить тебе, что ты не прав. Если объясню – хорошо. Если нет, то дальше видно будет. Интересно, а если я скажу, что некий человек - примат, способный доказывать свою правоту только кулаками, а потом этот человек настучит мне по репе, будет ли это значить, что я был не прав?
Кулачки чешутся. Все остальное - ля ля. Вот такие персонажи
Как-то попадался на видео с данным персонажем. Таких как он лечить бесполезно, изолировать нужно. Хотя зрителям нравится видать, смотрят на таких, значит за счёт таких денежки зарабатывают...
И, кстати, я сам люблю посещать учреждения, где подобных персонажей содержат, платно конечно, но очень интересно, а за доп. плату их ещё и покормить можно...
"Когда я приехал в город, он это увидел и написал: «Я готов подъехать, если что, увидеться». Но не срослось. ".....

Пхахахах.....
Это какой-то позор. Он заморочился, он объяснил, пояснил за базар, за неправоту. Это нам за то, что не молимся.
А сколько таких (как он) пострадало физически. С дырками в теле находили... )
Сами "заморачиваются", ищут встречи...
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Гаджиев об участии Шары Буллета в НаПике: «У него микротравма, поэтому он пока решил не выходить на поле. Но на матч обязательно приедет»
9 февраля, 12:22
Гаджиев о НаПике: «Для футболистов мы будто дурака валяем, для нас самих – мы суперзвезды»
5 февраля, 19:29
Рекомендуем
Главные новости
Авербух поменял мнение о медиафутболе после игры в НаПике: «Раньше я приходил и сидел на трибуне, а это профанация»
вчера, 20:30
Дмитрий Егоров: «В России вводят утильсбор, и обычному человеку тяжело купить «Мерседес». А «Газпром» без всяких утильсборов берет Дуранов за 20 млн евро. Это целевое расходование средств?»
вчера, 13:59
Хабиб и Махачев назвали певца The Limba нефором. Бойцы отказались играть с ним в падел
вчера, 12:43
Егоров о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Мотивация для говноорганизаций ФИФА и УЕФА не возвращать нас. На нас же смотрят не так, как на Израиль и США»
вчера, 12:00
Некит о матче против «Амкала»: «Будет ###### эмоциональная куйка»
вчера, 10:55
«Амкал» сыграет с 2Drots, ФК «10» против СКА. Расписание шестой недели НаПике
вчера, 08:51
2Drots проиграли «Эгриси», «Амкал» разгромил «Без Предела». Результаты НаПике
4 марта, 19:48
Федор Смолов: «Забарный выпадает. Видимо, потерял уверенность в себе»
4 марта, 19:36Видео
Авербух сыграл в НаПике. Забил гол, отдал голевой пас и реализовал бустер
4 марта, 18:09Видео
«Вася, с днем рождения»! Моссаковский забил буллит за «Эгриси» и посвятил гол Уткину
4 марта, 16:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортивный директор меня игнорировал и сказал, что контракт потерялся. Хочу предупредить других футболистов: Жека и Некит могут кинуть людей». Экс-защитник 2Drots Щерба о расставании с командой
вчера, 17:48
Рэпер OG Buda назвал лучших игроков ЦСКА: «Когда в детстве играл в PES за «Реал», продавал ван Нистелроя и покупал Вагнера Лава»
вчера, 15:51Видео
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
28 февраля, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
28 февраля, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Рекомендуем