Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков

Дмитрий Кузнецов стал тренером Hoops на товарищеский матч.

Экс-защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов возглавил медиабаскетбольную команду Hoops на один товарищеский матч.

Hoops – самая популярная медиабаскетбольная команда России. У ютуб-канала команды более 6 млн подписчиков.

В ролике Дмитрию Кузнецову требовалось выполнить ряд заданий и выиграть матч. Одним из них стало произнесение мотивационной речи перед стартом игры.

«Пацаны, не обижайтесь, если пошучу. Но я буду делать все, чтобы вас мотивировать. Задача – ######### [побить] и обыграть.

Знаете, как в футболе: если красную получаешь, она должна быть оправдана – это либо перелом, либо все ##### [нахрен], или черепно-мозговая. Пацаны, давайте, надо обыграть!

Каким способом – меня не #### [волнует], если честно! Как хотите обыгрывайте, но должна быть победа. С меня потом простава. Мы здесь находимся для того, чтобы показать, на что мы способны.

Если эта команда сильнее? Хотя я не думаю. Я не думаю, ##### [блин]! Только играем на команду. Не на себя! Если мы начинаем одеяло тянуть, ##### [хрень] будет. Навязать им свои условия, навязать борьбу. Передача туда и подбор!» – сказал Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов – легенда ЦСКА, в составе клуба стал чемпионом СССР в 1991-м. В 2021 году Кузнецов стал главным тренером 2Drots, с которыми дважды выиграл WINLINE Медиалигу. В декабре 2025-го Кузнецов создал собственный клуб «Союз» и заявил его в турнир НаПике. Однако после 7-го тура турнира команда покинула турнир из-за финансовых проблем.