Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков

Дмитрий Кузнецов стал тренером Hoops на товарищеский матч.

Экс-защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов возглавил медиабаскетбольную команду Hoops на один товарищеский матч.

Hoops – самая популярная медиабаскетбольная команда России. У ютуб-канала команды более 6 млн подписчиков.

В ролике Дмитрию Кузнецову требовалось выполнить ряд заданий и выиграть матч. Одним из них стало произнесение мотивационной речи перед стартом игры.

«Пацаны, не обижайтесь, если пошучу. Но я буду делать все, чтобы вас мотивировать. Задача – ######### [побить] и обыграть.

Знаете, как в футболе: если красную получаешь, она должна быть оправдана – это либо перелом, либо все ##### [нахрен], или черепно-мозговая. Пацаны, давайте, надо обыграть!

Каким способом – меня не #### [волнует], если честно! Как хотите обыгрывайте, но должна быть победа. С меня потом простава. Мы здесь находимся для того, чтобы показать, на что мы способны.

Если эта команда сильнее? Хотя я не думаю. Я не думаю, ##### [блин]! Только играем на команду. Не на себя! Если мы начинаем одеяло тянуть, ##### [хрень] будет. Навязать им свои условия, навязать борьбу. Передача туда и подбор!» – сказал Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов – легенда ЦСКА, в составе клуба стал чемпионом СССР в 1991-м. В 2021 году Кузнецов стал главным тренером 2Drots, с которыми дважды выиграл WINLINE Медиалигу. В декабре 2025-го Кузнецов создал собственный клуб «Союз» и заявил его в турнир НаПике. Однако после 7-го тура турнира команда покинула турнир из-за финансовых проблем.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Hoops
6 миллионов подписчиков? Боты что-ли? У нас и миллиона интересующихся баскетболом в стране нет
Говорят в Бангладеше, Индии и Пакистане очень много людей интересуются баскетболом. Обычно подписчики оттуда.
Мне вот интерсено- какие параметры присвоения титула «легенда клуба». Да пару лет был капитаном, да постоянно бил пенальти, при периодически мимо. При первой же возможности уехал в посредственный клуб за валютой. После окончания карьеры постоянно гнал негатив на руководство клуб, изображал из себя обиженного. Наверное это и есть легенда.
Да никто его не считает легендой, как и Hoops популярной медиакомандой. У них самое популярное видео – "Притворился *БЕЗДОМНЫМ* на баскетболе #2" на 1,5 млн просмотров, а базово набирают 40 тысяч просмотров. Это стыд полный.
Вот тоже самое заходил написать. Сейчас куда ни плюнь, попадёшь в легенду. Через какое-то время и Набабкин станет легендой, а лично для меня это всегда был крайне посредственный деревянный игрок даже по мерках РПЛ. Кузнецов и прочие Денисы Поповы из таких же. И это при том, что я больше 30-ти лет болею за ЦСКА.
Может быть, оказавшись вот в таких ситуациях люди и показывают, что они на самом деле из себя представляют, а не ярлыки/клише/штампы «легенда»?
По словам про красную футболе – у них как будто мозги разжижаются, когда они под продюссирование этой всей медиа-брехни попадают. За такие слова стыдно футболистом и спортсменом назвать, не то что легендой.
Да хайпожор просто, суету медийную наводит, чтобы перед пенсией что-то напоследок наскрести по копейке. Но выглядит это, конечно, мерзко, тут не поспоришь. И мат этот показушный в т.ч..
Дач неуместно – слышится, что это вульгарная актёрская игра, да и как и все ролики в принципе. Какой инфоповод в этом плане писать вообще про тему, которая существует по определению как фейк-пранк – я не знаю. Видимо рекламу завезли.
Контент для подростков, которым в младенчестве эльзагейт давали смотреть, чтобы не орали.
ВНИМАНИЕ!!! НИКОГДА НЕ НЕ ПУТАТЬ ПОДПИСЧИКОВ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ!!! НИКОГДА!!! 🙏🙏🙏
пора замахнуться и на титул по керлингу)))
