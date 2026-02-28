Болельщик «Банки» пролетел 7 тысяч километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом

Болельщик «Банки» прилетел с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом.

Болельщик «Банки» Кирилл прилетел с Камчатки в Москву ради встречи с вратареи и блогером Федором Масловым.

На прошлом матче «Банки» против СКА (7:1 ) комментатор Роман Нагучев опубликовал кружок в своем телеграм-канале, в котором произошел диалог между ним и фанатом из поселка «Пионерский».

Роман Нагучев : Вот этот парень пролетел 7 тысяч километров с Камчатки, чтобы увидеть «Банку». Серьезно? А зачем?

Фанат «Банки» Кирилл : Я думал, что здесь Федос будет (голкипер отсутствовал на том матче – Спортс’’).

Нагучев : Пускай вся страна о тебе знает. Человек просто из-за любви к футболу преодолел 7 тыс. километров – не 7, не 70, не 700, а 7 тысяч! Как ты заработал на поездку?

Фанат : Мне на день рождения подарили.

Сегодня перед матчем «Банка » – «Эгриси» Кириллу дали выйти на поле, и он пообщался с Федосом. На болельщике была футболка с нарисованным портретом голкипера.

