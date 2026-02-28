Болельщик «Банки» пролетел 7 тысяч километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
Болельщик «Банки» Кирилл прилетел с Камчатки в Москву ради встречи с вратареи и блогером Федором Масловым.
На прошлом матче «Банки» против СКА (7:1) комментатор Роман Нагучев опубликовал кружок в своем телеграм-канале, в котором произошел диалог между ним и фанатом из поселка «Пионерский».
Роман Нагучев: Вот этот парень пролетел 7 тысяч километров с Камчатки, чтобы увидеть «Банку». Серьезно? А зачем?
Фанат «Банки» Кирилл: Я думал, что здесь Федос будет (голкипер отсутствовал на том матче – Спортс’’).
Нагучев: Пускай вся страна о тебе знает. Человек просто из-за любви к футболу преодолел 7 тыс. километров – не 7, не 70, не 700, а 7 тысяч! Как ты заработал на поездку?
Фанат: Мне на день рождения подарили.
Сегодня перед матчем «Банка» – «Эгриси» Кириллу дали выйти на поле, и он пообщался с Федосом. На болельщике была футболка с нарисованным портретом голкипера.