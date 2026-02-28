Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»

Батраков приехал на матч НаПике через полтора часа после победы «Локомотива».

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков приехал на матч «Банка » – «Эгриси » в НаПике через полтора часа после своей игры за «Локомотив».

Хавбек появился на скамейке «Банки», руководителями которой являются комик Фил Воронин и рэпер Млечный. За «Банку» также играет его возлюбленная Ирина Подшибякина.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.