Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков приехал на матч «Банка» – «Эгриси» в НаПике через полтора часа после своей игры за «Локомотив».

Хавбек появился на скамейке «Банки», руководителями которой являются комик Фил Воронин и рэпер Млечный. За «Банку» также играет его возлюбленная Ирина Подшибякина.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего криминального тут нет ) был одним из лучших в матче с Пари НН, отпахал на 100% - имеет право прийти поболеть за свою любимую)
Я не понял Подшибякина играет в мужской команде или чего, если да, я бы с ней после матча поменялся футболками😁
Пришёл девушку поддержать. Всё логично
Бургер пенальти - это Смолов хорватам
Подшибякина старше Батракова на 10 лет) с юных лет знает толк в милфах)
