Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»

Райзен: для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов.

Президент «БроукБойз» Артем Райзен поделился идеей об открытии медиафутбольного турнира в Бразилии.

«Слетаю к Алексею Гуркину в Южную Америку. Вернусь из Испании в апреле и к нему туда рвану. Надо там что-нибудь интересное устроить. Есть мысль по поводу открытия медиалиги в Бразилии.

Для этого нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций. Буду пытаться, может, с BetBoom поговорю. Нужно это сделать», – сказал президент «БроукБойз».