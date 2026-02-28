Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
Райзен: для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов.
Президент «БроукБойз» Артем Райзен поделился идеей об открытии медиафутбольного турнира в Бразилии.
«Слетаю к Алексею Гуркину в Южную Америку. Вернусь из Испании в апреле и к нему туда рвану. Надо там что-нибудь интересное устроить. Есть мысль по поводу открытия медиалиги в Бразилии.
Для этого нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций. Буду пытаться, может, с BetBoom поговорю. Нужно это сделать», – сказал президент «БроукБойз».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Райзена
