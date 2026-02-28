  • Спортс
  • Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
9

Президент «Союза» Дмитрий Кузнецов поделился мнением об инвестициях футболистов.

– У нас футболисты ведут праздный образ жизни, без желания приумножить капитал или создать подушку безопасности. Почему так?

– Много факторов. Ты не можешь никому доверять. Очень много примеров с футболистами, которые вложились и прогорели. Потом начинаются суды, разборки. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность.

Роналду, Месси, Неймар могут себе позволить потерять несколько миллионов, когда у них миллиард лежит. Могут попробовать новый бизнес и прогореть.

Другие люди, которые всю жизнь играли, вкладывают деньги и попадают на них. Потом оттуда уже не вернуться. Начинаются проблемы, – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Алишера Фозилова
Не понимаю чем их покупка жилой недвижки или классические банковские продукты не устраивают. Даже примитивный вклад приносит хоть какой-то доход,чем эти супер идеи для бизнеса от друзей-прихлебателей футболистов с отрицательной доходностью и даже долгами.
У большинства футболистов нет образования нормального, даже элементарное школьное на низком уровне, это не хейт, это действительность... Поэтому отсутствуют критическое и логическое мышления, плюс когда человек глуп, у него жажды быстрой выгоды преобладает над здравым смыслом!

Поэтому, так называемые, друзья и силиконовые леди обдирают их до копейки!
300% пофита за полгода хочется 🤣🤣🤣
Хочешь потерять друга - дай ему в долг .
одним словом... Саенко Кержакову не товарищ
