Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»

Кузнецов об инвестициях: многие футболисты вложились и прогорели.

Президент «Союза» Дмитрий Кузнецов поделился мнением об инвестициях футболистов.

– У нас футболисты ведут праздный образ жизни, без желания приумножить капитал или создать подушку безопасности. Почему так?

– Много факторов. Ты не можешь никому доверять. Очень много примеров с футболистами, которые вложились и прогорели. Потом начинаются суды, разборки. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность.

Роналду , Месси , Неймар могут себе позволить потерять несколько миллионов, когда у них миллиард лежит. Могут попробовать новый бизнес и прогореть.

Другие люди, которые всю жизнь играли, вкладывают деньги и попадают на них. Потом оттуда уже не вернуться. Начинаются проблемы, – сказал Кузнецов.