  • «Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
28

«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах

Дмитрий Егоров: Дуран – бомж за 35 млн евро, Гонду был интереснее.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.

«Мы смотрим матч «Зенит» – «Балтика» и видим, что Джон Дуран, который стоит 35 млн евро, бомж. Не в том смысле, что он играет… Мы не клуб оскорбляем. Но мы видим, что после единоборств он валится на землю, просит штрафные. Он не дорабатывает до конца, выключается из эпизодов, что вообще непозволительно.

Когда идут атаки, он не занимает створ ворот. Если вы нападающий, то должны включаться и занимать створ. Он ничего этого не делает. Лусиано Гонду был поинтереснее.

Может, конечно, Дуран прибавит. И все не будет строиться на том, что он просто дофига бабок стоил, и поэтому его взяли. Типа среагировали, как туземцы на золотые бусинки. С Джоном Джоном также. Потому что все равно Глушенков был лучше», – сказал Егоров.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
28 комментариев
Если Дуран - Бомж, то боюсь представить, кто же тогда Дмитрий Егоров?
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Если Дуран - Бомж, то боюсь представить, кто же тогда Дмитрий Егоров?
едим соль
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Если Дуран - Бомж, то боюсь представить, кто же тогда Дмитрий Егоров?
👍
Дуран-бомж?😂Бомжи-это Броуки, кем бы они ни были)
Какой же мерзкий Егоров.
Ответ Kassster
Какой же мерзкий Егоров.
Странно, что ему за такую манеру общения ещё никто не втащил.
Все больше и больше занимает вопрос - почему мнения этого хмыря настолько ценны, что их постоянно публикуют? Откуда-то следует, что он раньше что-то понимал в футболе?
Ответ Фантом
Все больше и больше занимает вопрос - почему мнения этого хмыря настолько ценны, что их постоянно публикуют? Откуда-то следует, что он раньше что-то понимал в футболе?
Потому что условно мы вдвоем пишем под такими постами комментарии и создаем спрос у таких новостей
Смешно конечно, когда гопота дворовая обсуждает миллионеров. Иди займи створ в парадной и успокойся!
Дуран стоит 77млн. А бомж, по сравнению с ним, это нищеброд Егоров.
В дурки ещё спросите. Кто это такой, ЕгороFF
егорова учуяла способ хайпануть над каждой новостью касающаяся Зенит. Ты бы следила за своей командой, где тратят за полноценный трансфер 25 лямов за непонятного никому нападающего. Не забудь маму за букмекерские денежки продать
а в медиалиге играют недофутболисты, которые даже уровень Соболева не тянут, а там просто надо выходить на поле и сделать пару рывков.
А кто этот Егоров? Зачем он тут?
