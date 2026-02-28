«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах

Дмитрий Егоров: Дуран – бомж за 35 млн евро, Гонду был интереснее.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о новичке «Зенита » Джоне Дуране .

«Мы смотрим матч «Зенит» – «Балтика » и видим, что Джон Дуран, который стоит 35 млн евро, бомж. Не в том смысле, что он играет… Мы не клуб оскорбляем. Но мы видим, что после единоборств он валится на землю, просит штрафные. Он не дорабатывает до конца, выключается из эпизодов, что вообще непозволительно.

Когда идут атаки, он не занимает створ ворот. Если вы нападающий, то должны включаться и занимать створ. Он ничего этого не делает. Лусиано Гонду был поинтереснее.

Может, конечно, Дуран прибавит. И все не будет строиться на том, что он просто дофига бабок стоил, и поэтому его взяли. Типа среагировали, как туземцы на золотые бусинки. С Джоном Джоном также. Потому что все равно Глушенков был лучше», – сказал Егоров.