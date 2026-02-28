  • Спортс
  • Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»

Дмитрий Кузнецов: «Союзу» запретили участвовать в турнире, не обосновав решение.

Президент «Союза» Дмитрий Кузнецов высказался о снятии его команды из НаПике.

«Прошли почти сутки со снятия «Союза», но официального решения с объяснением причин до сих пор нет. Меня пригласили на стрим, который ничего не решал. Или вы хотите сказать, что команду сняли, потому что в клубе не было Арчи или Стиля? Если они ушли в другую команду, потому что им предложили более выгодные условия? Если, например, Швагирев и Ряба уйдут из «Амкала», их тоже снимут с турнира, как «Союз»?

Теперь про питерских ребят. Если их лига заявила и не высказала претензий, то в чем проблема? Мы сделали все без замечаний. А как только поднялся шум, нас начали выдавливать из лиги, потому что не играл Арчи, который, если вы не знали, принял участие во всех 5 играх, так же как и Мура. Отказавшись от услуг питерских ребят, нам запретили участвовать в турнире, не обосновав данное решение. Наш клуб покинули медийные футболисты, но у нас в команде остались не менее известные игроки, которые были согласованы с лигой еще с первой игры в НаПике. Или регламент подразумевает обязательное присутствие Арчи, Стиля и Муры? Это же бред! Как мы нарушили регламент? Команда была собрана за месяц, и все требования выполнялись.

Теперь вопрос к аудитории: представьте, что вы читаете эти слова не от Кузнецова, а от постороннего – к примеру, президента «Союза» Васи Пупкина, – и ответьте: справедливо ли решение снять команду с турнира путем голосованием аудитории? В таком случае лига снимает с себя ответственность за принятие решений, не руководствуясь регламентом турнира. Тогда все решения должна принимать аудитория за счет голосования аудитории, без участия лиги», – сказал Кузнецов.

Напомним, «Союз» прекратил участие в НаПике. Его заменила «Дружина» танцора Егора Дружинина.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
Рекомендуем