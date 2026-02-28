  • Спортс
  «Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом» в 19-м туре Мир РПЛ (0:1).

Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля. 

«Сидит какой-то тип. У него, может, есть линейка, либо он просто ногтем чертит или еще чем-то. И вот он чертит по ноге Хиля красную линию, что тот в офсайде, а по ноге Мантуана синюю, что офсайда нет.

Но если мы сделаем банальное приближение, чего не захотел делать Сухой, то увидим, что синяя линия прочерчена посередине ноги Мантуана, а у него еще корпус развернут в сторону.

Тот повтор, который смотрел Сухой, и за счет которого он принимал решение об офсайде, – это позорище, это издевательство. Это издевательство не только над любителями футбола. Это издевательство над гражданами. Или, может, признание, что те, кто смотрит, – идиоты. Что они не увидят, или не поймут, или не узнают, что вы просто начертили не те линии.

Конечно, сейчас как-то выйдут из положения, начертят новые линии, искусственный интеллект, может, сработает. Но вот эти скрины останутся. По этим скринам принимал решение арбитр Сухой. И вы нас сделали идиотами.

Весь этот бардак, в первую очередь, будет сказываться на «Зените». Хотя как сказываться. Им же в первую очередь хочется золото взять, а потом уже все эти репутационные моменты, что их не любят.

Ну реально не любят в России «Зенит». Ну что ты можешь сделать? Очень сильно не любят. Везде, может, кроме Петербурга, не любят.

И они сами это понимают. Сами пытаются как-то решить эту проблему. Сами интересуются: «Что это нас так не любят?» И вот после таких матчей будут сильнее не любить», – сказал Дмитрий Егоров.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
Где вы были, когда по таким же линиям засчитывался гол Мартинса?)
Где вы были, когда по этому же правилу отменили гол Пари НН, когда Ставер вообще закинул мяч себе после прямого удара со штрафного?)
А нигде, потому что о репутации у вас такое же понятие, как и остальном футболе) Потому что чистота правил вас волнует только в отношении интересов ваших команд, а так как спортивных интересов у этих команд давно уже толком нет, интересом стала неудача "Зенита")
Ответ Артём Шевченко
Где вы были, когда по таким же линиям засчитывался гол Мартинса?) Где вы были, когда по этому же правилу отменили гол Пари НН, когда Ставер вообще закинул мяч себе после прямого удара со штрафного?) А нигде, потому что о репутации у вас такое же понятие, как и остальном футболе) Потому что чистота правил вас волнует только в отношении интересов ваших команд, а так как спортивных интересов у этих команд давно уже толком нет, интересом стала неудача "Зенита")
👏👍🤝
Ответ Артём Шевченко
Где вы были, когда по таким же линиям засчитывался гол Мартинса?) Где вы были, когда по этому же правилу отменили гол Пари НН, когда Ставер вообще закинул мяч себе после прямого удара со штрафного?) А нигде, потому что о репутации у вас такое же понятие, как и остальном футболе) Потому что чистота правил вас волнует только в отношении интересов ваших команд, а так как спортивных интересов у этих команд давно уже толком нет, интересом стала неудача "Зенита")
👏👍🤝
Хз, я из Тамбовской области, живу в Московской области, к Зениту гораздо лучше отношусь, чем ко всем московским командам
Ответ Владимир Чехов
Хз, я из Тамбовской области, живу в Московской области, к Зениту гораздо лучше отношусь, чем ко всем московским командам
Комментарий скрыт
Ответ Владимир Чехов
Хз, я из Тамбовской области, живу в Московской области, к Зениту гораздо лучше отношусь, чем ко всем московским командам
Московские дурачки дальше мкада нос не высовывают просто и думают, что так как у них везде.
Почему больше всех подорвало секту любителей борща? Они же плетутся где-то в середине таблице. Чисто завидуют.
Ответ Удар Кержакова
Почему больше всех подорвало секту любителей борща? Они же плетутся где-то в середине таблице. Чисто завидуют.
Комментарий скрыт
Ответ Удар Кержакова
Почему больше всех подорвало секту любителей борща? Они же плетутся где-то в середине таблице. Чисто завидуют.
Вот да. Причем зависть иррациональная: им в общем-то в этом матче надо было за "Зенит" болеть, чтобы тот конкурента за 5-е место попридержал. Но, похоже, борщ отшибает не только знание футбольных правил, но даже простейшие инстинкты самосохранения.
Так у Зенита репутация не хуже и не лучше других. Обычная. В отличие от Егорова, который уже давно не рукопожатый во многих спортивных сообществах.
Ответ NIКITA
Так у Зенита репутация не хуже и не лучше других. Обычная. В отличие от Егорова, который уже давно не рукопожатый во многих спортивных сообществах.
А почему только про один клуб скандируют на стадионах России?
Ответ NIКITA
Так у Зенита репутация не хуже и не лучше других. Обычная. В отличие от Егорова, который уже давно не рукопожатый во многих спортивных сообществах.
Комментарий скрыт
Ну как же, спартачи - да без морального камертонства, в самом-то деле? Поборники честности и справедливости, всё как Саша Шмурнов завещал :)
То на ветках тусили, сейчас вот и в новостях мелькать стали. Ну, давайте ещё лонгрид какого-нибудь холуя Алёшки на главную повесим, чего бы нет?
Вой вселенский стоит уже почти сутки. Хоть святых выноси, ей богу!Столько заявлений, сколь громогласных, столь смешных и безполезных. Сами-то вне подозрений, аки жена Цезаря. Но все вы, "правдорубы", тут же забудете о своем обострённом "чувстве справедливости", стоит очередному судейке принять спорное решение в вашу пользу. Собственно доказано уже не раз.
Забавные..
Егоров не хочет прокомментировать неудаление игрока Балтики на 20 минуте за наступ на лежачего Глушенкова?
Егоров ващще борща нахрюкался...
Опять едимсоль за всю страну высказывается
Я даже рад, что вся эта шелуха:Андронов, Егоров, Борзыкин так реагируют, значит правильную команду мы выбрали для болеения.А там же ещё повар всея Руси, Шмурнов, Бунтман( в гостях у Уткина который).
Ответ Дмитрий9779
Я даже рад, что вся эта шелуха:Андронов, Егоров, Борзыкин так реагируют, значит правильную команду мы выбрали для болеения.А там же ещё повар всея Руси, Шмурнов, Бунтман( в гостях у Уткина который).
Этм персонажи – олицетворение репутации Спартака.
