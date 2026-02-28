«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых

Дмитрий Егоров: «Зенит» не любят везде в России, кроме Петербурга.

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров высказался об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом » в 19-м туре Мир РПЛ (0:1).

Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Дениса Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Сидит какой-то тип. У него, может, есть линейка, либо он просто ногтем чертит или еще чем-то. И вот он чертит по ноге Хиля красную линию, что тот в офсайде, а по ноге Мантуана синюю, что офсайда нет.

Но если мы сделаем банальное приближение, чего не захотел делать Сухой, то увидим, что синяя линия прочерчена посередине ноги Мантуана, а у него еще корпус развернут в сторону.

Тот повтор, который смотрел Сухой, и за счет которого он принимал решение об офсайде, – это позорище, это издевательство. Это издевательство не только над любителями футбола. Это издевательство над гражданами. Или, может, признание, что те, кто смотрит, – идиоты. Что они не увидят, или не поймут, или не узнают, что вы просто начертили не те линии.

Конечно, сейчас как-то выйдут из положения, начертят новые линии, искусственный интеллект, может, сработает. Но вот эти скрины останутся. По этим скринам принимал решение арбитр Сухой. И вы нас сделали идиотами.

Весь этот бардак, в первую очередь, будет сказываться на «Зените». Хотя как сказываться. Им же в первую очередь хочется золото взять, а потом уже все эти репутационные моменты, что их не любят.

Ну реально не любят в России «Зенит». Ну что ты можешь сделать? Очень сильно не любят. Везде, может, кроме Петербурга, не любят.

И они сами это понимают. Сами пытаются как-то решить эту проблему. Сами интересуются: «Что это нас так не любят?» И вот после таких матчей будут сильнее не любить», – сказал Дмитрий Егоров .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».