Осипов об уходе игроков из Медиалиги в проффутбол: «Это классная история, подтверждающая, что качество футбола в медийке не такое уж и плохое»
Президент WINLINE МФЛ Николай Осипов высказался о переходе футболистов из Медиалиги в профессиональный футбол.
– В январе и феврале много игроков ушли из Медиалиги в профессиональный футбол. Это потеря для медиафутбола?
– Нет. Мне кажется, это классная история, которая подтверждает, что статус и качество футбола в медийке не такие уж и плохие, чтобы народ называл нас нелицеприятными словами, – сказал Осипов в интервью корреспонденту Спортса’‘.
Ранее команды Медиалиги покинули несколько футболистов. Юрий Бавин перешел из 2Drots в «Иртыш», Скоропуп – из ФК «10» в «Урал-2», экс-форварды «Амкала» Александр Конев и Матвей Ивахнов – в «Салют» и «Машук-КМВ», экс-звезды 2Drots Корш и Пантера – в «Газалкент» и липецкий «Металлург».
Напомним, бюджеты медиаклубов снизились из-за сокращения доходов после принятия нового закона о налогах для букмекеров.
2Drots cрезали бюджет на 60% – из-за новых налогов для букмекеров. Ушли три легенды клуба
Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся