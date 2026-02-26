Осипов об уходе игроков из Медиалиги в проффутбол: «Это классная история, подтверждающая, что качество футбола в медийке не такое уж и плохое»

Осипов об уходе игроков из Медиалиги в проффутбол: Это классная история.

Президент WINLINE МФЛ Николай Осипов высказался о переходе футболистов из Медиалиги в профессиональный футбол.

– В январе и феврале много игроков ушли из Медиалиги в профессиональный футбол. Это потеря для медиафутбола?

– Нет. Мне кажется, это классная история, которая подтверждает, что статус и качество футбола в медийке не такие уж и плохие, чтобы народ называл нас нелицеприятными словами, – сказал Осипов в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Ранее команды Медиалиги покинули несколько футболистов. Юрий Бавин перешел из 2Drots в «Иртыш », Скоропуп – из ФК «10» в «Урал-2 », экс-форварды «Амкала » Александр Конев и Матвей Ивахнов – в «Салют » и «Машук-КМВ », экс-звезды 2Drots Корш и Пантера – в «Газалкент» и липецкий «Металлург ».

Напомним, бюджеты медиаклубов снизились из-за сокращения доходов после принятия нового закона о налогах для букмекеров.

2Drots cрезали бюджет на 60% – из-за новых налогов для букмекеров. Ушли три легенды клуба

Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся