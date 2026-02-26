Денис Глушаков: «Динамо» – не топ-клуб. Они недавно из Первой лиги вернулись»
Бывший хавбек «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за СКА Басты, не считает «Динамо» топ-клубом.
«Динамо» – не топ-клуб. Почему? Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще? Они только недавно из Первой лиги вернулись», – сказал Глушаков.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
58 комментариев
В 21 веке у команды всего 2 чемпионства , по его логике это топ клуб интересно или нет ?
Места клуба в РПЛ за последние сезоны - 5, 3, 9, 3. Неровно, но в тройке были дважды, в финал кубка один раз выходили, Захаряна в Европу продавали.
Глушаков пытается быть троллем, но выходит так себе. Хотя он уверен в своей остроумности видимо.
Получается ни одного топа нет?!
Какое отношение эта новость может иметь к медиафутболу?
А какой клуб у нас сейчас, по европейским меркам, ТОП???
А если брать по нашим, РУССКИМ меркам, то и Динамо - ТОП, и Спартак - ТОП, и ЦСКА - ТОП, и Локомотив - ТОП.
Даже НЕ ТОП, а клубы с богатыми победными традициями, воспитавшие прекрасных мастеров кожаного мяча, представлявших нашу великую страну (СССР) на международной арене в составе сборных и на играх которых выросло не одно поколение поклонников футбола.
Торпедо, по моему мнению, тоже по НАШИМ меркам - ТОП, только, вот надеюсь, что ПОКА, у него не всё сейчас ладится.