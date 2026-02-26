58

Денис Глушаков: «Динамо» – не топ-клуб. Они недавно из Первой лиги вернулись»

Бывший хавбек «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за СКА Басты, не считает «Динамо» топ-клубом.

«Динамо» – не топ-клуб. Почему? Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще? Они только недавно из Первой лиги вернулись», – сказал Глушаков.

Динамо настолько же давно вернулось из Первой лиги, насколько давно Спартак последний раз был чемпионом.
Динамо настолько же давно вернулось из Первой лиги, насколько давно Спартак последний раз был чемпионом.
Дениска как тогда на радостях перепил самогона, так до сих пор отойти не может
Динамо настолько же давно вернулось из Первой лиги, насколько давно Спартак последний раз был чемпионом.
И то Спартак стал чемпионом, потому что Динамо играло в ФНЛ! А так бы был бы другой чемпион...
А ты топ? Из бани небось не вылезаешь. Один раз что то выиграл, да и то тренера слил, подставил
Спартак в последний раз был чемпионом 9 лет назад, он по мнению Глушакова топ клуб или нет?
В 21 веке у команды всего 2 чемпионства , по его логике это топ клуб интересно или нет ?
Спартак в последний раз был чемпионом 9 лет назад, он по мнению Глушакова топ клуб или нет? В 21 веке у команды всего 2 чемпионства , по его логике это топ клуб интересно или нет ?
Какая там у него логика ? Что там Спартак, он себя всегда считал топ футболистом, умел ногой топнуть. КБ всё живут победами 90-х и каждый год борются за чемпионство, сколько было троллинга по их чемпионству после того или иного тура.
Динамо - российский топ-клуб по своим возможностям и инфраструктуре. Академия, стадион, сильный спонсор, трансферы, контракты игроков. Всё это предполагает высокие амбиции. Это предполагает, что игроки хотят перейти в Динамо, хотят играть в этом клубе.
Места клуба в РПЛ за последние сезоны - 5, 3, 9, 3. Неровно, но в тройке были дважды, в финал кубка один раз выходили, Захаряна в Европу продавали.

Глушаков пытается быть троллем, но выходит так себе. Хотя он уверен в своей остроумности видимо.
Динамо по статусу,истории,титулам,финансированию, количеству болельщиков,инфраструктуре,бренду,по борьбе за высокие места (хоть они и не часто),популярности,является ТОП клубом.Топ -это всеобъемливающее понятие.Вот Торпедо к примеру,потеряло статус топ клуба,хотя остаётся по прежнему легендарным клубом для России.
Ну дык и Спартак в пердиве поиграл. Тоже не топ клуб?
Ответ Кинг Конг Жив
Ну дык и Спартак в пердиве поиграл. Тоже не топ клуб?
Для альтернативно одарённых написано "Недавно"
Ответ Кинг Конг Жив
Ну дык и Спартак в пердиве поиграл. Тоже не топ клуб?
Так все там играли.
Получается ни одного топа нет?!
Какая мерзотная попытка от спортса натянуть посещаемость раздела «медиакал».

Какое отношение эта новость может иметь к медиафутболу?
ситуация привычная , о динамо пространно и предвзято рассуждают орловы, радимовы и иже с ними .. теперь вот умничка глушаков подтянулся ...
Динамо ещё 8 лет и 9 месяцев назад вернулось из первой лиги пробыв там всего 1 сезон. Недавно...
По моему мнению, Денис, как бы я к нему хорошо не относился, здесь не прав.
А какой клуб у нас сейчас, по европейским меркам, ТОП???
А если брать по нашим, РУССКИМ меркам, то и Динамо - ТОП, и Спартак - ТОП, и ЦСКА - ТОП, и Локомотив - ТОП.
Даже НЕ ТОП, а клубы с богатыми победными традициями, воспитавшие прекрасных мастеров кожаного мяча, представлявших нашу великую страну (СССР) на международной арене в составе сборных и на играх которых выросло не одно поколение поклонников футбола.
Торпедо, по моему мнению, тоже по НАШИМ меркам - ТОП, только, вот надеюсь, что ПОКА, у него не всё сейчас ладится.
