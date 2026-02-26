Денис Глушаков: «Динамо» – не топ-клуб. Они недавно из Первой лиги вернулись»

Бывший хавбек «Спартака » Денис Глушаков , выступающий за СКА Басты, не считает «Динамо » топ-клубом.

«Динамо» – не топ-клуб. Почему? Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще? Они только недавно из Первой лиги вернулись», – сказал Глушаков.