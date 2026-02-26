1

Осипов о критике формата 6 на 6 в НаПике: «Это прикрывание своих неудач»

Глава WINLINE Медиалиги и НаПике Николай Осипов высказался о критике формата 6 на 6.

– Некоторые говорят, что на поле тесно в формате 6 на 6.

– У нас были тестовые матчи, где мы выбирали число людей на поле. Ни одна из команд, кто был на тестах, а их было больше, чем количество команд в сезоне, не высказалась на тему тесноты. Никто не говорил, что им было тесно.

Мне кажется, это все прикрывание своих неудач, которые могут настигнуть кого угодно в футболе. Это оправдание в пользу бедных, – сказал Осипов в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoWinline Медиалига
logoНаПике
logoНиколай Осипов
правила
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Херня полная. Критиковать даже нечего.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
Болельщик «Банки» пролетел 7 тыс. километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
вчера, 18:47Фото
Экс-защитник 2Drots и Lit Energy Арчи – игрок «Эгриси»
вчера, 16:56
Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
вчера, 14:33
«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
вчера, 12:10
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
вчера, 11:14
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
вчера, 10:06
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»
27 февраля, 19:53Фото
Экс-полузащитник «Амкала» и «СиндЕката» Дубчак – игрок «Народной Команды»
27 февраля, 19:15
«Дружина» танцора Дружинина – участник НаПике. Клуб зашел в турнир вместо «Союза» Кузнецова
27 февраля, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
вчера, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
вчера, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
вчера, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
23 февраля, 09:22
Рекомендуем