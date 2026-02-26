Осипов о критике формата 6 на 6 в НаПике: «Это прикрывание своих неудач»

Глава WINLINE Медиалиги и НаПике Николай Осипов высказался о критике формата 6 на 6.

– Некоторые говорят, что на поле тесно в формате 6 на 6.

– У нас были тестовые матчи, где мы выбирали число людей на поле. Ни одна из команд, кто был на тестах, а их было больше, чем количество команд в сезоне, не высказалась на тему тесноты. Никто не говорил, что им было тесно.

Мне кажется, это все прикрывание своих неудач, которые могут настигнуть кого угодно в футболе. Это оправдание в пользу бедных, – сказал Осипов в интервью корреспонденту Спортса’‘.