Осипов о критике формата 6 на 6 в НаПике: «Это прикрывание своих неудач»
Глава WINLINE Медиалиги и НаПике Николай Осипов высказался о критике формата 6 на 6.
– Некоторые говорят, что на поле тесно в формате 6 на 6.
– У нас были тестовые матчи, где мы выбирали число людей на поле. Ни одна из команд, кто был на тестах, а их было больше, чем количество команд в сезоне, не высказалась на тему тесноты. Никто не говорил, что им было тесно.
Мне кажется, это все прикрывание своих неудач, которые могут настигнуть кого угодно в футболе. Это оправдание в пользу бедных, – сказал Осипов в интервью корреспонденту Спортса’‘.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Херня полная. Критиковать даже нечего.
